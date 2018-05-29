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    Dalgıç olarak girdi ama 'Asi'den çıkamadı

    Hüseyin BOZOK/DHA
    29.05.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    Hatay Büyükşehir İtfaiyesi'nde görevli dalgıç Ahmet Dönmez, önceki gün tarlaya gelen sulama borularının kapaklarını kapatmak için kendisinden yardım isteyen çiftçi bacanağının yanına gitti.

    Boruların kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren Dönmez, ilk kapağı kapattıktan sonra boruların arasında sıkıştı. Dönmez'i yaklaşık 7 metre derinlikteki sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan bacanağı, başarılı olamayınca 112 Acil Servis'i ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polise bağlı sualtı ekipleri, boruların arasında Dönmez'i bulamayınca arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 8 saat süren aramanın ardından sulama borusunun içinde olduğu belirlenen Dönmez'in cesedi, ekiplerce çıkartıldı. Dönmez’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Hatay , gazetehaberleri , gündem
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