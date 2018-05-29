Dalaman Havalimanı'nda korkunç olay

Dalaman Havalimanı'ndan bugün saat 03.00 sıralarında İngiltere'ye gitmek için uçağa binen İngiliz yolcu Andrew Paul W., iddiaya göre, kabin görevlileri ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine kabin görevlileri durumu uçağın pilotuna bildirdi.



UÇAKTAN İNDİRİLDİ, İNTİHAR ETTİ



Andrew Paul W., uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirildi. Andrew Paul W., uçaktan indirildikten bir süre sonra havalimanı personel çıkış kapısının bulunduğu bölümde, ikinci kattan atladı.



KURTARILAMADI



Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Andrew Paul W., ağır yaralı olarak bir özel hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve kaburga kemiklerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Andrew Paul W., doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, bilet bulamadığı için 3 gündür Dalaman Havalimanı'nda beklediği öğrenilen Andrew Paul W.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.