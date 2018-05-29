Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dalaman Havalimanı'nda korkunç olay

    Dalaman Havalimanı'nda korkunç olay

    Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)
    29.05.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:

    MUĞLA Dalaman Havalimanı'nda, uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirilen İngiliz yolcu Andrew Paul W. (30), Dış Hatlar Terminali'nin personel çıkış kapısının bulunduğu bölümde, ikinci kattan atlayarak yaşamına son verdi. Andrew Paul W.'nin, bilet bulamadığı için 3 gündür Dalaman Havalimanı'nda beklediği ileri sürüldü.

    Dalaman Havalimanı'ndan bugün saat 03.00 sıralarında İngiltere'ye gitmek için uçağa binen İngiliz yolcu Andrew Paul W., iddiaya göre, kabin görevlileri ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine kabin görevlileri durumu uçağın pilotuna bildirdi.

    UÇAKTAN İNDİRİLDİ, İNTİHAR ETTİ

    Andrew Paul W., uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirildi. Andrew Paul W., uçaktan indirildikten bir süre sonra havalimanı personel çıkış kapısının bulunduğu bölümde, ikinci kattan atladı.

    KURTARILAMADI

    Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Andrew Paul W., ağır yaralı olarak bir özel hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve kaburga kemiklerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Andrew Paul W., doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

    Polis, bilet bulamadığı için 3 gündür Dalaman Havalimanı'nda beklediği öğrenilen Andrew Paul W.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: MUĞLA , Pilot , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri