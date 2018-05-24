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    Dakikalarca izlediler, trafik bile durdu!

    Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
    24.05.2018 - 09:11 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi iple ağaca asılı olarak bulundu. Yoldan geçen vatandaşların bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken, bazılarının ise uzun süre ağaca asılı olan kişiyi izlemesi dikkat çekti. Yoldan geçen sürücülerin de olayı görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu.

    Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda sabah saatlerinde bir kişinin ağaca iple asılı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Öte yandan yoldan geçen vatandaşların bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları ise uzun süre ağaca asılı olan kişiyi meraklı bakışlarla izledi.

    Yoldan geçen sürücüler ise olayı görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu. Ağaca asılı kişiyi fark ederek polis ihbarda bulunan park görevlisi Mustafa Sarı, "Sabah işe geldiğimde ağaca asılmış bir kişi olduğunu fark ettim. Sonra nabzına baktım, ölmüştü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdim" dedi. Ağaca asılı olan ceset Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

    Etiketler: istanbul , Ölüm , Trafik , gündem
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