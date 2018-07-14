Dakika dakika neler yaşandı?

16.16

Darbe girişimi, Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir subayın MİT’e giderek “FETÖ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı almak için kuruma saldırı düzenleyecek” ihbarını yapmasıyla başladı. İhbarın ardından MİT Müsteşarı Fidan, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i telefonla aradı ve bir müsteşar yardımcısını, ayrıntıları aktarmak üzere Genelkurmay Karargâhı’na gönderdi.

18.10

MİT Müsteşarı Fidan, Genelkurmay Başkanlığı’na giderek komutanların toplantısına dahil oldu ve ihbarın, daha büyük bir planın parçası olabileceğini anlattı. Aynı dakikalarda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi’ni arayarak, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi.

20.22

MİT Müsteşarı Fidan’ın Genelkurmay Karargâhı’ndan ayrılmasının ardından FETÖ’cü askerler saat 03.00’te başlatmayı düşündükleri darbe girişimini erkene çekti.

İstanbul Yeşilköy’deki Harp Okulu binasında ve Ankara Akıncı Üssü’nde bir araya gelen darbeciler günler boyunca planlar yaptı.

DARBE AKAR’A TEBLİĞ EDİLDİ

21.00

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli 33 darbeci subay, Genelkurmay Karargâhı’na doğru yola çıkarken, iddiaya göre eski Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a çıkıp “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz” diyerek darbeyi tebliğ etti.

22.00

Genelkurmay Karargâhı’ndan silah sesleri duyulurken, bir helikopterden de dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Aynı saatlerde bir grup darbeci asker TRT Genel Müdürlüğü’nü işgal etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kaçırılarak Akıncı Üssü’ne götürüldü.

KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPATILDI

22.28

İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

23.02

Başbakan Binali Yıldırım saat 23.02’de televizyona bağlanarak, “Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir” açıklaması yaptı.

AKAR REHİN ALINDI

23.02

Darbecilerin tehdit ve zor kullanarak darbe faaliyetinin başına geçmesi teklifini kesin bir dille reddeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbeci bir grup asker tarafından rehin alınarak, Akıncı Üssü’ne götürüldü. Aynı dakikalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe teşebbüsüyle ilgili soruşturma başlattı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, FETÖ’cü askerler tarafından makamında saldırıya uğradı.

İLK BOMBALAMA

23.08

FETÖ’cülerin kontrolündeki bir F-16 savaş uçağı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nın Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde pistteki helikopter ve yakıt tankerini bombaladı.

23.58

Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ağır bombardıman altına alındı.

16 TEMMUZ’A SARKAN DARBE GİRİŞİMİ

00.13

Darbeci askerler TRT’de zorla korsan darbe bildirisi okuttu. O sırada binlerce vatandaş sokağa dökülürken, darbecilerin kontrolündeki dört adet F-16 savaş uçağı Ankara semalarında alçak uçuş yapmaya başladı.



CUMHURBAŞKANI CNN TÜRK’TE

00.24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk’te Hande Fırat’a FaceTime ile bağlanarak halkı meydanlara davet etti. Darbe girişiminin kırılma noktası olarak kabul edilen açıklamada Erdoğan halka, “Milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa, bunun bir defa cevabını, bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır” diye seslendi. Halkı meydanlara davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki ailesi Dalaman’a gitmek için, ışıkları karartılmış piste yürüdü ve helikoptere bindi.

ERDOĞAN, MARMARİS’TEN AYRILDI

00.45

Darbeci subaylar, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden korsan darbe bildirisi yayımladılar.

Hain darbe girişiminin en büyük ve en ciddi saldırısı Özel Harekât’çı polislerin Ankara Gölbaşı’ndaki merkezineydi.

00.56

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü F-16’larla bombalandı. Helikopterle ateş altına aldı.

01.08

Ankara Emniyet Müdürlüğü bir kez daha bombaların hedefi oldu.

01.30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris’te kaldığı otelden ayrılarak, helikopterle Muğla’daki Dalaman Havaalanı’na geçti.

01.39

Meclis Genel Kurulu açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan ATA uçağı Dalaman Havaalanı’ndan ayrılarak İstanbul’a hareket etti.

İstanbul’da darbeciler öncelikle köprüyü tuttu ama siviller bu harekete mani oldu.





ÖMER HALİSDEMİR, HAİNLERE KURŞUN SIKTI

02.16

Ele geçirmek üzere, beraberindekilerle birlikte Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gelen darbeci eski Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi, astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir, Terzi’yle birlikte hareket eden askerlerce şehit edildi. Halisdemir’in Terzi’yi vurması darbe girişiminin en önemli kırılma noktası oldu.

02.25

Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı ikinci kez bombalanırken, aynı dakikalarda darbeye karşı havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçağı, darbe girişiminde bulunanların elindeki Sikorsky helikopteri düşürdü.

TBMM’nin darbeciler tarafından vurulması en dramatik anlardandı.

MECLİS BOMBALANDI

02.30

Cumhurbaşkanlığı’na girmeye çalışan üçü rütbeli 13 darbeci asker gözaltına alındı.

02.35

TBMM, F-16 savaş uçaklarınca bombalandı.

02.42

TRT yeniden normal yayınına döndü. Oran Sitesi’ndeki TRT binasını işgal eden FETÖ’cü darbeci askerler gözaltına alındı.

03.10

Başbakan Binali Yıldırım, MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle vurulacağını açıkladı.

03.14

Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT tesisleri savaş uçaklarınca bombalandı. Aynı dakikalarda Genelkurmay Başkanlığı’nın FETÖ’cülerden temizlenmesi için yeniden operasyon başlatıldı.

03.20

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havaalanı’na indi. Aynı dakikalarda Meclis ikinci kez bombalandı.

Kanlı darbe girişimini Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) planladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarAkar, ifadesinde Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in onu, ‘kanaat önderimiz’ dediği Fetullah Gülen’le konuşturmak istediğini söyledi.

GENERALLERE GÖZALTI KARARI

04.00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminde bulunan FETÖ bağlantılı yargı görevlileriyle sözde ‘Yurtta Sulh Komitesi’ üyesi general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi. Aynı dakikalarda darbecilerin merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü’nün elektrikleri kesildi.

04.36

Başbakan Binali Yıldırım, Korgeneral Ziya Kemal Kadıoğlu’na hava sahasında darbeci subayların kullandığı uçakların düşürülmesi yetkisini verdi.

04.42

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele helikopterlerden ateş açıldı. Yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan askerler, oteli abluka altına aldı.

Akıncı Üssü civarında yaşayan fedakâr köylüler uçakların iniş kalkışına mani olmak için tarlalarını ateşe verdi.

DARBEYE KARŞI F-16’LAR UÇTU

04.54

Erzurum’dan iki F-16 uçağı, darbeyi önlemek için ‘düşürme’ yetkisiyle havalanmaya başladı. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakınlarına iki bomba atıldı.

06.19

Darbeciler Millet Camii’nin önüne park etmiş araçlara bomba attı.

06.40

Boğaziçi Köprüsü’nü kontrol eden darbeci askerler teslim olmaya başladı.

07.00

Jandarma Genel Komutanlığı kavşağına uçaktan bomba atıldı.

07.35

Türkiye genelinde 754 TSK mensubu gözaltına alındı.

TSK’dan 27 Temmuz itibariyle ihraç edilen Akın Öztürk, 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü’nde Genelkurmay 2’nci Başkanı Yaşar Güler’in kafasına geçirilen bereyi çıkardı.

AKAR SERBEST BIRAKILDI

08.26

Darbeci subaylar tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, helikopterle Çankaya Köşkü’ne gitti.

08.36

Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel harekât polislerince darbecilerden temizlendi.

09.40

Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.

10.15

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı Marmaris’teki oteli basan darbeciler, bölgeden kaçtı.

15 Temmuz darbe girişimi sivil halkın kahramanca direnişi sayesinde başarısızlığa uğradı.

KALKIŞMA BASTIRILMIŞTIR

10.37

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın kurtarıldığını ve Çankaya’daki kriz merkezinde görevinin başında olduğunu açıkladı.

10.41

Darbeciler, karargâh olarak kullandıkları Akıncı Üssü’nü terk etmeye başladı.

12.56

Cumhuriyet savcıları, FETÖ’cü askerleri teslim almak üzere Genelkurmay Karargâhı’na girdi.

13.00

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Genelkurmay Başkanı ve İçişleri, Adalet, Milli Savunma bakanlarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek, “Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük milletimiz basiretiyle defetmiştir” açıklamasını yaptı.