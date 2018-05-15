Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Daire başkanının zırhı kaldırıldı! 'Şevhetli bir şekilde sevişmek ister misin?'

    Daire başkanının zırhı kaldırıldı! 'Şevhetli bir şekilde sevişmek ister misin?'

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 06:55 | Son Güncelleme:

    Danıştay, Konya Selçuk Üniversitesi’nde 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla şikâyet edilen, soruşturma izni verilmeyen Sağlık Spor Kültür Daire Başkanı H.H.S.’nin yargılanması yönünde karar verdi

    Konya Selçuk Üniversitesi’nde geçen yıl Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı görevini yürüten H.H.S., iddiaya göre 2 kadın çalışana “Sevgilin var mı? Sevgilim olmamı ister misin? Şevhetli bir şekilde sevişmek ister misin?” gibi ifadelerle tacizde bulundu. H.H.S. kadınlardan 28 yaşındaki T.Ö.’yü olayı kimseye anlatmaması için defalarca silahla tehdit etti. Bir süre sonra tehdit ve tacizlere daha fazla dayanamayan kadın, durumu üniversite yönetimine yazılı olarak bildirdi. T.Ö.’nün şikâyetinin ardından diğer kadın Y.C. de H.H.S. hakkında şikâyetçi oldu. Üniversite yönetimi şikâyetlere rağmen işlem yapmazken, sadece şüphelinin görev yerini değiştirdi. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’ne gönderilen H.H.S. hakkında Konya Valiliği İl İdare Kurulu da “soruşturma açılmasına gerek olmadığı” yönünde karar aldı. Bunun üzerine T.Ö.’nün avukatları Danıştay’a başvurdu.

    Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre Danıştay 1. Dairesi, Konya Valiliği’nin men-i muhakeme kararının bozulmasına ve şüphelinin yargılanmasına hükmetti. Yargılama Konya Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

    ‘HESAP VERECEK’

    Danıştay’ın aldığı kararın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden T.Ö. “Danıştay bozdu. Şimdi bu adam adalet karşısında hesap verecek. Ruh sağlığımın bozuk olduğuna dair verilen raporlar hakem hastane tarafından da onaylandı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Bu olay hayatımı mahvetti” dedi.

    Etiketler: taciz , daire başkanı , HABER , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri