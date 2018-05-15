Daire başkanının zırhı kaldırıldı! 'Şevhetli bir şekilde sevişmek ister misin?'

Konya Selçuk Üniversitesi’nde geçen yıl Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı görevini yürüten H.H.S., iddiaya göre 2 kadın çalışana “Sevgilin var mı? Sevgilim olmamı ister misin? Şevhetli bir şekilde sevişmek ister misin?” gibi ifadelerle tacizde bulundu. H.H.S. kadınlardan 28 yaşındaki T.Ö.’yü olayı kimseye anlatmaması için defalarca silahla tehdit etti. Bir süre sonra tehdit ve tacizlere daha fazla dayanamayan kadın, durumu üniversite yönetimine yazılı olarak bildirdi. T.Ö.’nün şikâyetinin ardından diğer kadın Y.C. de H.H.S. hakkında şikâyetçi oldu. Üniversite yönetimi şikâyetlere rağmen işlem yapmazken, sadece şüphelinin görev yerini değiştirdi. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’ne gönderilen H.H.S. hakkında Konya Valiliği İl İdare Kurulu da “soruşturma açılmasına gerek olmadığı” yönünde karar aldı. Bunun üzerine T.Ö.’nün avukatları Danıştay’a başvurdu.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre Danıştay 1. Dairesi, Konya Valiliği’nin men-i muhakeme kararının bozulmasına ve şüphelinin yargılanmasına hükmetti. Yargılama Konya Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

‘HESAP VERECEK’

Danıştay’ın aldığı kararın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden T.Ö. “Danıştay bozdu. Şimdi bu adam adalet karşısında hesap verecek. Ruh sağlığımın bozuk olduğuna dair verilen raporlar hakem hastane tarafından da onaylandı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Bu olay hayatımı mahvetti” dedi.