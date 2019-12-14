İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca 15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, FETÖ’den arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan, “terörden arananlar listesi”nin kırmızı kategorisine eklendi. Dahlan’ın başına 10 milyon lira ödül konuldu. Dahlan’ın yanı sıra terör örgütü PKK’nın elebaşlarından 2 terörist de kırmızı listeye alındı. Ayrıca DHKP-C’nin Almanya’da Stuttgart sözde sorumlusu olarak bilinen Murat Aşık listenin kırmızı kategorisine eklendi.

GÜLEN’LE RÖPORTAJ

15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, son olarak Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak Türkiye’de gündeme gelen Filistin’li Muhammed Dahlan, Türkiye tarafından kırmızı listeye alındı. Dahlan, başına 10 milyon lira para ödülü konularak, İçişleri Bakanlığı’nın “aranan teröristler listesinin” Kırmızı Kategorisi’ne eklendi. Dahlan ile ilgili “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama ve uluslararası casusluk yapmak” suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunduğu kaydedildi.

Dahlan’ın yanı sıra terör örgütü PKK’nın sözde Van eyalet sorumlusu “ciğer” kod adlı Orhan Ürek ile sözde Serhad eyalet sorumlusu “Şehmus Malazgirt” kod adlı Yılmaz Öner de kırmızı listeye alındı. DHKP-C’nin Almanya’da Stuttgart sözde sorumlusu olarak bilinen Murat Aşık listenin kırmızı kategorisine eklendi. Arlarında DHKP-C ve MLKP’li örgüt üyelerinin de bulunduğu 3 kişi turuncu ve 2 kişi ise gri kategoride listeye konuldu. Yeni eklenenlerle birlikte Türkiye, 221’i kırmızı kategoride olmak üzere 1302 terör örgütü üyesinin başına para ödülü koyarak arama listesine aldı.

HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKIYOR

- GAZZE Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kasabasında 1961’de dünyaya gelen Muhammed Dahlan, Fetih Hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle İsrail tarafından tutuklandı. 1993’teki Oslo Anlaşması’nın ardından Gazze’de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü’nün başına geçerek CIA ve İsrail istihbarat servisleriyle çalışmaya başlayan Dahlan, Yaser Arafat’a rakip oldu. ABD merkezli “Vanity Fair” dergisi, Hamas’ın 2006’daki seçim zaferi sonrasında Washington yönetiminin Hamas’ı iktidardan uzaklaştırmak için hazırladığı komplonun merkezinde Dahlan’ın olduğunu ifade etti. Dahlan, 2011’de hakkındaki soruşturmalar sonucunda Batı Şeria’dan kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yerleşti. Karadağ ve Sırbistan ile Abu Dabi yönetimi arasında da aracılık yapan Dahlan’ın Balkan ülkelerine milyonlarca dolarlık yatırım aktarılmasında rol oynadığı iddia edildi. Dahlan’ın ayrıca BAE’nin aktif bir şekilde taraf olduğu Libya’daki çatışmalarda, Abu Dabi yönetimi ile bölgedeki milisler arasında iletişimi sağlayan isim olduğu iddia edildi. Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, 29 Temmuz 2016’da Muhammed Dahlan’ın darbe öncesi terörist Fetullah Gülen’e para yardımı yaptığını yazdı. Son olarak Muhammed Dahlan’ın Mısır’da kurduğu TV kanalı, terör örgütü FETÖ elebaşıyla röportaj yapmıştı.

PARA ÖDÜLÜ ARTTIRILDI

- TERÖRLE daha etkin mücadele edilebilmesi için 2018 yılında Terörle Mücadele Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Kasım 2019 tarihinde ise yeni ödül yönetmeliği yürürlüğe girdi. Terör örgütü elebaşlarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon liraya kadar ödül verilebilmesinin önü açıldı. Kırmızı kategoride arananlar için 10 milyon lira ödül konulurken bu miktar mavi kategori için 3 milyon lira, yeşil kategori için 2 milyon lira, turuncu kategori için 1 milyon lira, gri kategori için de 500 bin lira.