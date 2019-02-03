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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Daha az yasa, daha çok kararname

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Daha az yasa, daha çok kararname

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinde ağırlıklı olarak tartışılan yasama faaliyetleri ve Meclis’in etkinliği konusu yeniden gündem oldu.

Yasa metinlerinin çok ayrıntılı hazırlandığı ve yasama çalışmalarının uzun sürdüğüne ilişkin AK Parti içinde yapılan eleştiriler üzerine ‘bazı alt düzenlemelerin’ kararname veya yönetmeliklere bırakılması için çalışma başlatıldı.

 

ERDOĞAN’A RAPOR

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantılarda, TBMM’deki yasama faaliyetleri değerlendirildi. Yasa metinlerinin uzun ve ayrıntılı olduğu, çalışmaların bu nedenle uzun sürdüğü eleştirileri yapıldı. Erdoğan da bu konuda bir çalışma yapılmasını ve yeniden tartışılmasını istedi. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu görevlendirildi.  Yasaların gereğinden fazla ayrıntılı olduğu, bir yönetmelikte olması gereken unsurların yasalara yazıldığına ilişkin değerlendirme yapan AK Parti kurmayları, düzenlemelerin, kısa ve öz olması, diğer alt başlıkların kararname veya yönetmeliklere bırakılmasını değerlendireceklerini söylediler. Hazırlanacak rapor, cumhurbaşkanına sunulacak ve yasama faaliyetleriyle ilgili yeni bir değerlendirme yapılacak.

MUHALEFETİN TEPKİSİ

Muhalefet, TBMM’nin hem yasama, hem de denetim faaliyetlerinin içinin boşaltıldığı, yetkilerin tek elde toplandığı yönünde eleştirilerini sürdürürken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş döneminde yapılan yasal düzenlemelerin, hangi konularda kararname çıkartılabileceğine ilişkin çerçeveyi çizdiği dolayısıyla kararname alanının genişletilemeyeceğini belirtiyorlar. Bu nedenle yeni bir yasal düzenleme yapmadan Meclis’in yetkilerinin devredilemeyeceği kaydediliyor.

TBMM’de tartışılan başka bir konuyu ise ‘tüm yasal düzenlemelerin’ torba olarak adlandırılan karma metinler olarak gönderilmesi oluşturuyor. Birbirinden farklı bakanlıkları ve kurumları ilgilendiren düzenlemelerin,  aynı yasa metninin içinde TBMM’ye gönderilmesi, hem konunun takibi, hem de yapılan düzenlemelerin bütünlüğü açısından sıkıntı yaratıyor. Bu konuda formül arandığı belirtildi.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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