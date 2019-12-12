"Dağlara mektuplar atıyoruz"

Kadın mülki idare amirlerini kabul eden Bakan Soylu, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binasında ailelerin 100’üncü gününe giren eylemine değinerek, şunları söyledi: “Bu işin işaret fişeğini çakan, sürükleyen de elbette ki bir kadın ve anne iradesidir. 40 yıldır bu ülkenin başına musallat olmuş bir terör örgütüne karşı ses yükselten, evlatlarını isteyen, terörü lanetleyen, ısrar eden, meselesine sahip çıkan bir kadın iradesine Türkiye 100 gündür şahit olmaktadır. Yıllarca kadını ve genç kızlarımızı istismar eden PKK terör örgütü. ‘Kadını özgürleştireceğiz’ diye dağlara çıkartıp, orada eline silah verip, onu kendi ülkesine, milletine ve devletine karşı hale getirenlere bu 100 gündür büyük bir ders verilmektedir.”

100. GÜN MESAJI

Soylu, Diyarbakır’daki eylemin 100’üncü günü nedeniyle sosyal medya hesabından da şunları yazdı: “Evlat için 100 gün nedir ki... Ellerindeki resimlerle değil, yüreklerindeki korla zulmün merdivenlerinde 100 gün beklediler... Devlet olarak, gözü yaşlı annelerimizin evlatlarının, teröristlerin elinden kurtulması için verdikleri mücadelede her daim, ailelerimizin yanındayız.”