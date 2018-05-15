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    Dağdan kopan kayalar direkleri devirdi, mahalle 2 gündür karanlıkta

    Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum) (DHA)
    15.05.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    ERZURUM’un Narman ilçesine bağlı Alabalık Mahallesi’nde dağdan kopan kaya parçaları 100 dönümlük meyve bahçesinde zarara yol açtı. Elektrik direklerinin de devrildiği heyelan nedeniyle 2 gündür karanlıkta kalan mahalleli, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

    Narman’da 15 gündür etkili olan yağışlarla birlikte dağdan kopan kayalar, Alabalık Mahallesi’ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki meyve ağaçlarının bulunduğu araziye yuvarlandı.

    Dağdan kopan kayalar direkleri devirdi, mahalle 2 gündür karanlıktaMahalle halkında deprem korkusu yaratan heyelanda, onlarca meyve ağacı ve elektrik direkleri devrildi. Mahalle sakinlerinden İsmail Hakkı Avcı, elektriksiz kaldıklarını belirterek, her yağmur yağdığında endişe yaşadıklarını söyledi.

    Dağdan kopan kayalar direkleri devirdi, mahalle 2 gündür karanlıktaKorkudan bahçeye gidemediklerini vurgulayan Avcı, "Kayaların düşmesi sırasında yer yerinden oynuyordu. Dağdan kopup gelen devasa kayalar meyve ağaçlarımızın bulunduğu araziyi yerle bir etti. Ne yapacağız bilemiyoruz. Köydeki halkın tek geçim kaynağı bu meyve ağaçlarıydı. Şimdi arazimiz kullanılmaz halde. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

    Dağdan kopan kayalar direkleri devirdi, mahalle 2 gündür karanlıktaTehlikeyi daha önce yetkililere bildirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Emine Doğar ise şunları söyledi:
    "Kayalar uçacak, önlem alınsın diye birkaç kez her yere dilekçe ile müracaat ettik. Ama bizi kimse dinlemedi, önlem almadılar. Şimdi bahçelerimiz tamamen kullanılmaz hale geldi. Korkudan bahçemize de gidemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırıp kaldık. Bu kayaları buradan kaldırmaya bizim gücümüz yetmez. Taşların gelme tehlikesi devam ediyor. Can güvenliğimiz yok. Mahallenin geçim kaynağı bu arazide yetişen meyveler. Kayaların bir an evvel arazimizden kaldırılmasını ve diğer kayalar için de önlem alınmasını istiyoruz."

    Dağdan kopan kayalar direkleri devirdi, mahalle 2 gündür karanlıkta

    Etiketler: Erzurum , heyelan , gündem
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