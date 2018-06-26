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    D vitamini eksikliği nasıl giderilir? D vitamini bulunan besinler nelerdir?

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 19:45 | Son Güncelleme:

    D vitamini eksikliği nasıl giderilir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Güneş ışığı vitamini olarak bilinen D vitaminin eksikliği çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. D vitamini birçok besinde oldukça fazla bulunuyor. Peki, D vitamini eksikliği nasıl giderilir? D vitamini bulunan besinler nelerdir?

    D vitamini eksikliği çok yaygındır fakat çoğu insan eksik olduklarını fark etmez, çünkü semptomlar genellikle güç algılanır. Yaşam kaliteniz üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olsalar bile bunları kolayca fark etmeyebilirsiniz. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın kanlarındaki vitamin düzeylerinin düşük olduğu tahmin edilmektedir. Peki Peki D vitamini nelerde bulunur? D vitamini eksikliği zararları neler? 

    D VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER

    Mantar 
    D vitamini oranı yüksek olan mantarı pişirilebilir veya tavada kızartarak tüketebilirsiniz. Daha fazla fayda sağlamak için tüketmeden önce güneşte kurutabilirsiniz. Mantarlar güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D Vitamini üretebilir. 

    Balık 
    Her türlü balıkta D vitamini yüksektir. Tipik olarak yağlı veya yağlı balıklar, daha az yağlı balıktan daha fazla D vitamini içerir. 

    Peynir
    Peynir, en yüksek D vitamini bulunan 5 gıdadan biridir.

    Soya sütü
    Soya sütü, kuru soya fasulyesi ile ıslatılarak ve suyla öğütülerek elde edilen bitki bazlı bir sütdür. Düzenli inek sütü ile aynı miktarda protein içermekle birlikte yüksek D Vitamini, Vitamin C ve demir içerir.

    D vitamini içeren diğer besinler:

    Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt tereyağı, Ton balığı, Tatlı patates, maydanoz, ısırganotu, yulaf

    D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ZARARLARI

    D Vitamini eksikliğinin kemik ve kas güçsüzlüğüne neden olduğu bilinen bir gerçek. İleri derecede D vitamini eksikliğinin sebep olduğu raşitizm gibi hastalıkları bilirsiniz. Bu vitamin, vücut için önemli mineraller olan kalsiyum ve fosforun emilimi için temel öneme sahip. Aynı zamanda kemik ve diş sağlığı, sinirle bağışıklık sistemleri, bazı hormonların düzenlenmesi, normal hücre çoğalması ve olgunlaşması gibi görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

    D vitamini azlığı, hormon düzeylerini değiştirerek insülin direncini artırmak suretiyle diyabet riskini yükseltiyor.

    Etiketler: D vitamini besin kaynakları , son dakika , haberler
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