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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.12.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

D-100'ü kapatan olayda yeni gelişme

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D-100'ü kapatan olayda yeni gelişme

Düzce'de, patlayan borudan sızan su nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu alt geçidi, gece yarısından bu yana süren çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Çoban mevkisi İstanbul istikametinde alt geçitten geçen ve şehrin kuzeyine su veren hatta meydana gelen patlamanın ardından çalışmalar tamamlandı. 

Patlama nedeniyle hizmet verilemeyen 12 mahalleye su ulaştırılmasının ardından, bu sefer de 300 metre ileride aynı hatta bir patlama daha olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen ekipler sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin olaya hızla müdahale ettiğini belirtti. 

Gece saatlerinde yaşanan problemden dolayı kara yolunun trafiğe kapatıldığını anımsatan Özer, şöyle konuştu: 

"Akşam D-100 kara yolunda aşırı su akması şikayeti geldi. Hemen olay yerine gelip müdahalede bulunduk, bu sırada güvenlik nedeniyle D-100 kara yolunun Çoban mevkisi İstanbul istikametini trafiğe kapattık. Çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde tedbirlerimizi alarak saat 07.00 sularında işlerimizi bitirdik. Patlamanın yaşandığı yerin 300 metre ilerisinde bir patlama ile daha karşı karşıya kaldık. Yine aynı hatta dirsek bölümünden patlama oldu." 

Vatandaşı mağdur etmemek adına yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Özer, "Şu an yol açıldı, yol ile ilgili bir sıkıntımız yok. Vatandaş susuz, bu sıkıntıyı da atlatıp bir an önce vatandaşımıza su vermek istiyoruz, gayemiz bu. Bitirmek için bir zaman da veremiyoruz fakat en kısa sürede bitirmek istiyoruz." dedi. 

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