D-100'ü birbirine katan trafik magandası yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriD-100'ü birbirine katan trafik magandası yakalandı
GeriGündem D-100'ü birbirine katan trafik magandası yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
05.09.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

D-100'ü birbirine katan trafik magandası yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
D-100'ü birbirine katan trafik magandası yakalandı

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerledikten sonra park halindeki bir otomobile çarparak hasar veren, daha sonra aracı geri çekme bahanesiyle tekrar direksiyona geçerek kaçan trafik magandası M.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 3 bin 255 lira ceza kesilirken, adli işlem yapılmak üzere karakola teslim edildi.

Fatih, Millet Caddesi'nde önceki gün makas atarak ilerleyen bir otomobil kameralarca görüntülenmişti. Oldukça hızla ilerleyen otomobil D-100 Karayolu'na çıkarak Bakırköy istikametine yoluna devam ederken bu sırada yol kenarında duran bir otomobile çarparak hasar vermişti. Sürücü aşağı indikten bir süre sonra "Aracımı geri alayım" diyerek tekrar direksiyona geçmiş ve hızla olay yerinden kaçmıştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Bürosuna bağlı polisler görüntüleri inceleyerek kısa sürede sürücünün kimliğini tespit etti. Sivil trafik polisleri önceki gün trafik magandası sürücü M.E.'yi gözaltına aldı.

Sürücü M.E.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 36/3-B (Sürücü Belgesi Emniyet Birimlerinde Olduğu Halde Araç Kullanmak) maddesine istinaden 2018 TL, 46/2-g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi) maddesine istinaden 1002 TL ve 81/1-D (Kazayı Yetkililere Bildirmemek, Kaza Yerinden Ayrılmak) maddesine istinaden 235 TL olmak üzere toplam 3 bin 255 TL ceza kesildi.

Ayrıca sürücü M.E., TCK 179/2 (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Genç kadına infaz... İki çocuğu da evdeydi
MSB duyurdu: Üçüncü ortak uçuş yapıldı
'Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız'
İzmir'de şok baskın! Ölüme bile götürebiliyor