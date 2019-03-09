D-100'de taksi takla attı, trafik yoğunluğu oluştu
D-100 kara yolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.
Kaza D-100 kara yolu Kadıköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.
Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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