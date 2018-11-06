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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
06.11.2018 - 19:50, Son Güncelleme:

 D-100'de makas atan ve ateş eden sürücü tutuklandı

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 D-100'de makas atan ve ateş eden sürücü tutuklandı

D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve aracın camından dışarıya silahla ateş eden sürücü tutuklandı.

İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak araç kullanmış ve başka bir araçtan da silahla ateş ederken görüntülenmişti. Sosyal medya hesabından paylaşıldıktan sonra tepki çeken görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü Gürkan Köse (28) yakalanarak gözaltına alındı. Kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu.

D-100de makas atan ve ateş eden sürücü tutuklandı

 "TEHLİKEYE ATTIĞIM VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Gözaltına alındıktan sonra polis merkezi çıkışında konuşan Gürkan Köse, "Asker konvoyu nedeniyle havaya 2-3 el ateş açtım. Canını tehlikeye attığım bütün vatandaşlardan özür dilerim. Arabayı spor amaçlı kullanıyorum, bir daha kullanmayacağım. Bu drift değil, hızlı makas atma" diye konuştu. Bin 2 TL trafik cezası kesilen sürücü Gürkan Köse kurusıkı tabanca ile ateş ettiği için trafik polisleri tarafından polis merkezine teslim edildi.

Gürkan Köse burada kabahatler kanunundan bin 42 lira para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından ise adliyeye sevkedilen Gürkan Köse, "Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" ve "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçlarından tutuklandı.

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