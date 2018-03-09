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    D-100’de kaza: Önce otobüse sonra polis aracına çarptı

    Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL (DHA)
    09.03.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce iki katlı özel halk otobüsüne ardından polis otosuna çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kazayı izleyenler yüzünden bir başka kaza daha meydana geldi.

    Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’den Kartal istikametine giden Batuhan Özaydın 34 RBJ 05 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti.

    D-100’de kaza: Önce otobüse sonra polis aracına çarptıÖzaydın’ın kullandığı araç ilk önce iki katlı özel halk otobüsüne sonra da bir polis otosuna çarptı. Kazada Batuhan Özaydın kafasından hafif yaralandı.

    D-100’de kaza: Önce otobüse sonra polis aracına çarptıÖzel halk otobüsündeki yolcular başka bir otobüse alınırken, bu sırada bir TIR’la bir araç da kazaya karıştı. Aynı yerde meydana gelen kazada ise yaralanan olmadı. Öte yandan her iki kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

    D-100’de kaza: Önce otobüse sonra polis aracına çarptı

    Etiketler: Kadıköy , kaza , trafik kazası , Batuhan Özaydın , gündem
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