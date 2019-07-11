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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA
11.07.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

D-100'de feci kaza

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D-100 karayolunda hasta taşıyan bir ambulans kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 ambulans çalışanı yaralandı. Hasta ise kazayı yara almadan atlattı.

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  • D-100de feci kaza
  • D-100de feci kaza
  • D-100de feci kaza
  • D-100de feci kaza
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Kaza saat 11.00 sıralarında Ataşehir D-100 karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 BH 7055 plakalı ambulans, Bostancı mevkiine geldiği sırada orta refüje ardından yön tabelasına çarptı.

Hastaneye hasta naklederken meydana gelen kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kullanılmaz hale gelen ambulansın şoförü ve 2 çalışanı hafif yaralandı. Ambulanstaki hasta ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasta ise yine ambulansla nakledileceği hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu.

Ambulans olay yerindeki çalışmalar sonrası kaldırıldı.

Kazayı gören bir kişi şunları söyledi; “Hasta var mıydı bilmiyorum ama mesleği gereği bayağı süratliydi. Viyadüğe vurduğunu gördüm.

Vurduğu anda zaten araba ters döndü. Direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı, kendini savurdu. Yaralıların durumlarını bilemiyorum''

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