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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) 
18.02.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

D-100'de büyük panik! Vatandaşlar yardıma koştu

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İstanbul, Küçükçekmece  D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil içindeki yaşlı çift büyük korku yaşarken, yangına ilk müdahaleyi oradan geçen bir sürücü yangın tüpüyle yaptı. 

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  • D-100de büyük panik
  • D-100de büyük panik
  • D-100de büyük panik
  • D-100de büyük panik
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Cennet Mahallesi Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Tandık ve eşi 34 ZD 0492 plakalı otomobilleriyle Avcılar'daki bir hastaneye gitmek için yola çıktı.

Tandık ve eşi,  Cennet Durağı'na geldiklerinde seyir halindeyken otomobillerinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda büyüyen alevler aracın ön tarafını sardı.

Büyük panik yaşayan Tandık çifti, araçlarından inerek itfaiyeyi aradı. Bu sırada yangını gören bir vatandaş aracında bulunan yangın tüpüyle yangına ilk müdahaleyi yaptı ancak yangın tüpü yetersiz kaldı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.  

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