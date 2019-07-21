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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.07.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

D-100 Karayolu'nda otomobil durağa daldı: 1'i ağır,8 yaralı

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D-100 Karayolu'nda otomobil durağa daldı: 1'i ağır,8 yaralı

D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri otobüs durağına daldı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, yolcuların arasına dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar istikameti, Beşyol Metrobüs Durağı mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ACA 017 plakalı otomobil ile 34 PA 8868 plakalı otomobil yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucu 34 PA 8868 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyere çarparken, diğer otomobil ise duramayarak yan yoldaki otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen yolculardan bazıları otomobili fark edip kaçarken, bazıları ise otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

D-100 Karayolunda otomobil durağa daldı: 1i ağır,8 yaralı

ÇALIŞMALARI FİLM İZLERİ GİBİ İZLEDİLER

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevrede bulunan hastanelere taşıdı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, metrobüs üst geçidinde çok sayıda vatandaşın olay yerindeki çalışmaları film izler gibiizlediği görüldü. Durağa dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin otomobilden kendi imkanları ile çıkarak, olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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