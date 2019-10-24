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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.10.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

D-100 Karayolu’nda kaza yapan sürücünün ayak parmakları koptu

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Avcılar, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde iki araca çarptıktan sonra önce takla attı sonra da bariyerlere çarptı. Kaza sonrası bariyerin kapıdan girmesi nedeniyle sürücünün ayak parmakları koptu. Araç içinde kopan parmaklar bulunarak hastaneye götürüldü.

Kaza D-100 Karayolu, Ankara istikametinde gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DS 0566 plakalı aracı makas atarak kullandığı iddia edilen Serdar Ünal’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aynı yönde önünde seyreden iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan diğer iki kişi yara almazken, aracın ön kapısından giren demir bariyer sürücü Serdar Ünal’ın ayak parmaklarını keserek koparttı.

ARAÇLAR YAN YOLA YÖNLENDİRİLDİ

Yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazaya neden olan aracın çarptığı iki aracın sürücüleri de yara almazken hemen otomobillerini durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Serdar Ünal’ı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada polis ekipleri de kazanın meydana geldiği olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak gelen araçların yan yoldan gitmelerini sağladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serdar Ünal ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de araç yaptıkları inceleme sonucunda sürücünün kopan parmaklarını otomobil içinde ve çevrede aradı.

KOPAN PARMAKLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kopan parmaklar araç içinde bulunarak hastaneye gönderildi. Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri önlem amaçlı kapattığı yolu tekrar araçların geçişine açtı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda kazada parmakları kopan sürücünün aranması olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 1.50 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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