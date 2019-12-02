Cyber Monday nedir?
Black Friday ardından gözler bir diğer alışveriş çılgınlığı Cyber Monday’a çevrildi. Tüm dünyanın yeni fırsat trendi olan dev indirim günü Cyber Monday, son yıllarda Türkiye’de popüler oldu. Peki, Cyber Monday nedir?
Türkçe karşılığı Siber Pazartesi olan Cyber Monday, 2015 yılından bu yana tüm dünyada bir gelenek haline geldi. Yalnızca online alışverişlerde geçerli olan Cyber Monday’de markaların hizmet verdiği tüm çevrimiçi kanallarda aynı anda başlayan indirimler sağlanarak; sınırlı sayıdaki ürünleri çok özel fiyatlarla alıcılarla buluşturuyor.
Her sene kasım ayında Black Friday sonrası ilk pazartesi gerçekleşen Cyber Monday indirimleri bu yıl 2 Aralık tarihine denk geldi.
Cyber Monday nedir?
Siber Pazartesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü tatilinden sonra pazartesi için bir pazarlama terimidir. Perakendeciler tarafından insanları çevrimiçi alışveriş yapmaya teşvik etmek için yaratılmıştır.
Siber Pazartesi, çevrimiçi olarak Black Friday’e eşdeğer oldu ve daha küçük perakende web sitelerinin daha büyük zincirlerle rekabet edebilmesi için bir yol sunuyor. Kuruluşundan bu yana, dünya çapındaki çevrimiçi perakendeciler tarafından kullanılan uluslararası bir pazarlama terimi haline geldi.
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