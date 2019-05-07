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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
07.05.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Cüzdanı hayatını kurtardı

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Cüzdanı hayatını kurtardı

İzmir'in Bornova ilçesinde alacaklısı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Suat Gün'ü (42) pantolonunun ön cebindeki cüzdanı ölümden kurtardı. Gün'ün kasığındaki atardamara isabet eden kurşunun cüzdana çarpmasıyla hızını kaybettiği bu nedenle de fazla zarar vermediği belirlendi. Kaçan saldırgan ise yakalandıktan sonra tutuklandı.

Silahlı saldırı cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Altındağ semtinde meydana geldi. Yol kenarındaki kaldırımda bekleyen ve peçete ile kağıt mendil imalatı yaptığı öğrenilen Suat Gün'e bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kasığından vurulan 4 çocuk babası Gün, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden Gün'ü ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gün'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise saldırının ardından otomobille kaçan şüpheliyi tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, Gün'den alacağı olan O.K. olduğu belirlendi. Saldırgan kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. O.K., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

O.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun, Suat Gün'ün pantolonunun ön cebinde duran cüzdana isabet ederek hız kaybettiği böylece de atardamarın daha az gördüğü ve olası kan kaybının engellendiği bildirildi.

Cüzdanı hayatını kurtardı

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