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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.06.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Çuvala koyulup ölüme terk edilen köpek kurtarılamadı

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Çuvala koyulup ölüme terk edilen köpek kurtarılamadı

Antalya’da ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde bulunan köpeklerden biri çuvalın içinde havasızlıktan ölürken, hayatta kalmaya çalışan diğer köpek de götürüldüğü veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilgi veren veteriner hekim, "Bu kaza değil bilerek yapılmış, dövüş köpeklerinin önüne atılmış. Kuyruk kırık, vücudunun her yerinde derin diş izleri var. Hayvanın neresini tutsam elimde kalıyor" dedi.

Antalya’nın Demre ilçesi Çayağzı mevkinde ormanlık alanda gezen 2 genç bölgede bir çuval fark etti. Çuvalın hareket ettiğini gören gençler yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı. Çuvalı bıçakla keserek açan genç adeta dehşete kapıldı. O anları kameraya kaydeden gençler, çuvalın içinden biri ölü halde diğer de havasızlıktan ölmek üzere olan iki köpekle karşılaştı.

Köpeğin nefes aldığını fark eden genç yaşadığını görünce köpeği çuvaldan çıkardı. Köpeğe hemen su ve ekmek veren gençler diğer yandan durumu polise de ihbar etti.

Kurtarılan köpek Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı

Antalya’da toplumsal olaylar konusunda farkındalık sağlamak amacıyla paylaşım yapan 'Antalya Hakkında' isimli sosyal medya hesabından köpeklerin paylaşılması üzerine gerçek ortaya çıktı. Demre’de veteriner kliniğinde çalışan bir gönüllü hayvansever, kliniğe gelen köpeklere önce araba çarpmış olabileceğini değerlendirirken, sosyal medyada gördüğünün aynı köpek olduğunu fark etti.

Gönüllü, "İlk başta araba çarpmış diye düşündüm sonra sosyal medyada videoyu görünce köpeği tanıdım ve durum ortaya çıktı. Köpeği belediyenin arabasıyla Kumluca Veteriner Kliniği'ne yolladım" diye belirtti.

Gönüllü, veterinerin kendisine "Bu kaza değil bilerek yapılmış, dövüş köpeklerinin önüne atılmış. Kuyruk kırık, vücudunun her yerinde derin diş izleri var. Arka sol bacak tamamen gitmiş, his kaybı var, ön patide de his kaybı başlamış. Hayvanın neresini tutsam elimde kalıyor, ateşi 40 derece, enfeksiyonla kaplı. Birkaç gün bu hayvana eziyet edilmiş yeni değil" dediğini aktardı.

Durumun yetkililere aktarılmasında rol oynayan sosyal medya hesabı sahibi Uğur İncik, gördüğü manzarayı "insanlığın bitişi" olarak değerlendirdi. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden İncik, "Hangi insan, hangi vicdan böyle bir şey yapabilir aklım almıyor. Olayla ilgili çok fazla geri dönüş aldık, özellikle belediye yetkilileri konuya hemen müdahale etti. Bu hayvanların bu şekilde bulunduğu gibi, bunu yapanlar da en kısa sürede bulunacak" diye konuştu.

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