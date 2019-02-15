Çürük binalar saatli bomba
Kartal’da yıkılan apartman, kaçak ve güvensiz binaları yeniden gündeme getirirken Yapı Denetim Kuruluşları Birliği devlete “Bu binalar saatli bomba gibi. Riskli yapılar hiç beklemeden yıkılsın” çağrısı yaptı.
YAPI Denetim Kuruluşları Birliği, Kartal’da 21 vatandaşın ölümüne neden olan Yeşilyurt Apartmanı’ndaki çökmenin ardından devlete çağrı yapma kararı aldı. Birlik başkanı Tekin Saraçoğlu, önceki gün yapılan toplantının ardından Hürriyet’e “Risk derecesi yüksek olan binalar hiç beklemeden boşaltılıp yıkılsın. Güçlendirilmesi mümkün olanlar da güçlendirilsin. Devletin birinci görevi vatandaşının yaşam hakkını korumak. Yoksa bu binalar saatli bomba” dedi.
Saraçoğlu, ‘İmar Barışı Yasa Teklifi’ Meclis’e geldiğinde olası riskler konusunda uyardıklarını belirterek, “Şimdi 10 milyonu aşkın kayıt devletin elinde. Yasada ‘Mal sahibinin sorumluluğundadır’ demek devleti kurtarmaz. Çünkü Anayasa’ya göre devlet vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü. Yani vatandaşa rağmen vatandaşın can güvenliğini devlet sağlamak zorunda” uyarısı yaptı. Saraçoğlu, imar barışı başvurularının doğru değerlendirilerek çürük yapıların nasıl ayıklanabileceğine ilişkin şu öneride bulundu:
VATANDAŞ KAÇAĞINI İTİRAF ETTİ
“Milyonlarca kaçak bina tespit edildi, bu iyi bir şey. Bugüne kadar bu binalar sanki sadece belediyelerin inisiyatifi altındaydı, devlet belki bilmiyordu. Ama şimdi vatandaş kendi ağzıyla devlete itiraf etti, ‘Ben buraya şu kaçağı yaptım’ dedi. Dolayısıyla artık devlet bunları biliyor. Şimdi vatandaşının can güvenliğini sağlamak zorunda. İmar barışının hiçbir yerinde mühendislik hizmeti şartı yok. Bu nedenle başvuruların alınıp, kayıt işlemi yapıldıktan sonra yani yapı kayıt belgesi verilmeden önce, belediyelerin doğrudan bu binalara ilişkin teknik inceleme, mühendislik hizmeti istemesi lazım. Bu inceleme sonucuna göre ‘güvenli’ raporu alındıktan ya da güçlendirme gerekiyorsa bu işlem yapılıp sonrasında imar barışına izin verilmeli. Eğer bina çürükse, güvenli çıkmazsa da acilen boşaltılıp yıkımı sağlanmalı. Bu yapılmadığı sürece milyonlarca binanın her biri saatli bomba. İçinde mal sahibi ya da kiracı da olsa sonuçta insan yaşıyor. Biz yasanın komisyon görüşmelerinde de bunu dile getirdik. Söz konusu olan insan yaşamı. Bir an önce, sürenin dolmasını beklemeden derhal çalışmalara başlanarak teknik inceleme yapılmalı. Bina güvenli değilse hiç beklemeden derhal ya yıkılacak, mümkünse de güçlendirilmesi sağlanacak. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği olarak Kartal’daki binanın yıkılmasının ardından bu çağrıyı yapma kararı aldık.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle