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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aysel ALP - ANKARA
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çürük binalar saatli bomba

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Çürük binalar saatli bomba

Kartal’da yıkılan apartman, kaçak ve güvensiz binaları yeniden gündeme getirirken Yapı Denetim Kuruluşları Birliği devlete “Bu binalar saatli bomba gibi. Riskli yapılar hiç beklemeden yıkılsın” çağrısı yaptı.

YAPI Denetim Kuruluşları Birliği, Kartal’da 21 vatandaşın ölümüne neden olan Yeşilyurt Apartmanı’ndaki çökmenin ardından devlete çağrı yapma kararı aldı. Birlik başkanı Tekin Saraçoğlu, önceki gün yapılan toplantının ardından Hürriyet’e “Risk derecesi yüksek olan binalar hiç beklemeden boşaltılıp yıkılsın. Güçlendirilmesi mümkün olanlar da güçlendirilsin. Devletin birinci görevi vatandaşının yaşam hakkını korumak. Yoksa bu binalar saatli bomba” dedi.
Saraçoğlu, ‘İmar Barışı Yasa Teklifi’ Meclis’e geldiğinde olası riskler konusunda uyardıklarını belirterek, “Şimdi 10 milyonu aşkın kayıt devletin elinde. Yasada ‘Mal sahibinin sorumluluğundadır’ demek devleti kurtarmaz. Çünkü Anayasa’ya göre devlet vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü. Yani vatandaşa rağmen vatandaşın can güvenliğini devlet sağlamak zorunda” uyarısı yaptı. Saraçoğlu, imar barışı başvurularının doğru değerlendirilerek çürük yapıların nasıl ayıklanabileceğine ilişkin şu öneride bulundu:

VATANDAŞ KAÇAĞINI İTİRAF ETTİ

“Milyonlarca kaçak bina tespit edildi, bu iyi bir şey. Bugüne kadar bu binalar sanki sadece belediyelerin inisiyatifi altındaydı, devlet belki bilmiyordu. Ama şimdi vatandaş kendi ağzıyla devlete itiraf etti, ‘Ben buraya şu kaçağı yaptım’ dedi. Dolayısıyla artık devlet bunları biliyor. Şimdi vatandaşının can güvenliğini sağlamak zorunda. İmar barışının hiçbir yerinde mühendislik hizmeti şartı yok. Bu nedenle başvuruların alınıp, kayıt işlemi yapıldıktan sonra yani yapı kayıt belgesi verilmeden önce, belediyelerin doğrudan bu binalara ilişkin teknik inceleme, mühendislik hizmeti istemesi lazım. Bu inceleme sonucuna göre ‘güvenli’ raporu alındıktan ya da güçlendirme gerekiyorsa bu işlem yapılıp sonrasında imar barışına izin verilmeli. Eğer bina çürükse, güvenli çıkmazsa da acilen boşaltılıp yıkımı sağlanmalı. Bu yapılmadığı sürece milyonlarca binanın her biri saatli bomba. İçinde mal sahibi ya da kiracı da olsa sonuçta insan yaşıyor. Biz yasanın komisyon görüşmelerinde de bunu dile getirdik. Söz konusu olan insan yaşamı. Bir an önce, sürenin dolmasını beklemeden derhal çalışmalara başlanarak teknik inceleme yapılmalı. Bina güvenli değilse hiç beklemeden derhal ya yıkılacak, mümkünse de güçlendirilmesi sağlanacak. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği olarak Kartal’daki binanın yıkılmasının ardından bu çağrıyı yapma kararı aldık.”

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