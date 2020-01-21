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Haber Giriş: 21.01.2020 - 17:50,Son Güncelleme:/

Cüneyt Özdemir: THY'ye yapılan en büyük şerefsizliktir

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Cüneyt Özdemir: THY'ye yapılan en büyük şerefsizliktir

Gazeteci Cüneyt Özdemir, New York Times gazetesinin 2009 yılında Hollanda'da düşen THY uçağına ait raporların çarpıtarak plotaj hatası olduğunu belirten haberiyle ilgili sert tepki gösterdi. Özdemir, 'THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!' ifadelerini kullandı.

New York Times gazetesi, 2009 yılında Hollanda Amsterdam Schiphol Havalimanı’na inerken düşen Boeing 737-800 NG tipi Türk Hava Yolları uçağının, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi başlı başına pilot hatası nedeniyle düşmediği, kazada “riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin” de rolü olduğunu iddia etmişti.

YOUTUBE KANALINDAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında 'THY'ye büyük kumpas' adıyla yayınladığı videoda olaya sert tepki göstererek, “THY’ye yapılan en büyük şerefsizlik! yuh ulan yuh be….” dedi.

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