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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
25.02.2019 - 10:57, Son GÃ¼ncelleme:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kemal Karpat için düzenlenen törende konuÅŸtu

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kemal Karpat için düzenlenen törende konuÅŸtu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarihÃ§i Kemal Karpat iÃ§in yapÄ±lan Ä°stanbul Ãœniversitesi'ndeki tÃ¶rende konuÅŸtu.

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  • CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kemal Karpat iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸtu
  • CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kemal Karpat iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸtu
  • CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kemal Karpat iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸtu
  • CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kemal Karpat iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸtu
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CUMHURBAÅžKANIÂRecep Tayyip ErdoÄŸan, tarihÃ§i Kemal Karpat iÃ§in yapÄ±lan Ä°stanbul Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼k binasÄ±ndaki tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Kemal Karpat hocamÄ±z TÃ¼rk bir anne ve babanÄ±n evladÄ± olarak Dobrucaâ€™da doÄŸmuÅŸtur. HocamÄ±z bir kÃ¶y imamÄ±nÄ±n evladÄ± olarak hayata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ilk Ã¶ÄŸretmeni de babasÄ±ydÄ±.Â  Dobruca, tÄ±pkÄ± KÄ±rcaali gibi, tÄ±pkÄ± Selanik gibi, tÄ±pkÄ± Belgrad gibi, tÄ±pkÄ± Saraybosna gibi, tÄ±pkÄ± ÃœskÃ¼p gibi bizden bir yerdi. HocamÄ±z bir kÃ¶y imamÄ±nÄ±n bir evladÄ± olarak hayata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ilk Ã¶ÄŸretmeni de babasÄ±ydÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin saygÄ±n bir alimi olan babasÄ±nÄ±n kendine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ± dÃ¼nya Ã§aÄŸÄ±nda bir akademik baÅŸarÄ± olarak devam ettirmesi hocamÄ±zÄ±n aslÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r." dedi.

"HOCAMIZ ÃœLKESÄ°YLE BAÄžINI DA HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN KOPARTMAMIÅžTIR"

Ä°stanbul'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¼niversite eÄŸitiminin akademik merdivenlerini Amerika'da tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, "DeÄŸerli hocamÄ±z Ã¼lkesiyle baÄŸÄ±nÄ± da hiÃ§bir zaman kopartmamÄ±ÅŸtÄ±r. Kemal Karpat hocamÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± eserleri hep OsmanlÄ± eserleridir. HocamÄ±z hayatÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± kendisinin ve mensubu olduÄŸu milletin geÃ§miÅŸini araÅŸtÄ±rmaya adamÄ±ÅŸtÄ±r. Hem hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n hem de geniÅŸ akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek Ã¼lkemizin kadim tartÄ±ÅŸmalarÄ±na, Ã§ok daha soÄŸuk kanlÄ± ve gerÃ§ekÃ§i yaklaÅŸabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamÄ±z da hayatÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerinde kendine gÃ¶re bir takÄ±m fikri tercihler yapmÄ±ÅŸtÄ±r. BugÃ¼n bize dÃ¼ÅŸen onu tercihlerinden dolayÄ± asla yargÄ±lamak deÄŸil, ortaya koyduÄŸu eserlerinin Ã¼zerinden giderek daha bÃ¼yÃ¼k akademik baÅŸarÄ±larÄ±n peÅŸinde koÅŸmaktÄ±r."

'YERÄ°NÄ° DOLDURMAMIZ ZOR OLACAK'

ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Biz Kemal Karpat hocamÄ±zÄ±n OsmanlÄ±'dan baÅŸlayÄ±p Cumhuriyetimizin kuruluÅŸuna ve bugÃ¼ne kadar olan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan yararlanmaya hep devam edeceÄŸiz. KeÅŸke kendisine rabbimiz daha uzun bir Ã¶mÃ¼r verseydi de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki kritik dÃ¶nemde hocamÄ±z birikimi, analizleriyle, tecrÃ¼beleriyle yol gÃ¶stermeye devam etseydi. KaybettiÄŸimiz bÃ¼yÃ¼k tarih insanlarÄ±mÄ±z bize adeta sonbahar hÃ¼znÃ¼ yaÅŸatÄ±yor. Bu bÃ¼yÃ¼k alimlerimizin yerini doldurmamÄ±z zor olacak. Bu duygularla hocamÄ±z Allahâ€™tan rahmet, ailesine ve milletimize baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."

Kemal KarpatÄ±n biyografisi
Kemal Karpat'Ä±n biyografisi
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