CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kemal Karpat iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸtu

CUMHURBAÅžKANIÂRecep Tayyip ErdoÄŸan, tarihÃ§i Kemal Karpat iÃ§in yapÄ±lan Ä°stanbul Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼k binasÄ±ndaki tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Kemal Karpat hocamÄ±z TÃ¼rk bir anne ve babanÄ±n evladÄ± olarak Dobrucaâ€™da doÄŸmuÅŸtur. HocamÄ±z bir kÃ¶y imamÄ±nÄ±n evladÄ± olarak hayata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ilk Ã¶ÄŸretmeni de babasÄ±ydÄ±.Â Dobruca, tÄ±pkÄ± KÄ±rcaali gibi, tÄ±pkÄ± Selanik gibi, tÄ±pkÄ± Belgrad gibi, tÄ±pkÄ± Saraybosna gibi, tÄ±pkÄ± ÃœskÃ¼p gibi bizden bir yerdi. HocamÄ±z bir kÃ¶y imamÄ±nÄ±n bir evladÄ± olarak hayata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ilk Ã¶ÄŸretmeni de babasÄ±ydÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin saygÄ±n bir alimi olan babasÄ±nÄ±n kendine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ± dÃ¼nya Ã§aÄŸÄ±nda bir akademik baÅŸarÄ± olarak devam ettirmesi hocamÄ±zÄ±n aslÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r." dedi.

"HOCAMIZ ÃœLKESÄ°YLE BAÄžINI DA HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN KOPARTMAMIÅžTIR"

Ä°stanbul'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¼niversite eÄŸitiminin akademik merdivenlerini Amerika'da tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, "DeÄŸerli hocamÄ±z Ã¼lkesiyle baÄŸÄ±nÄ± da hiÃ§bir zaman kopartmamÄ±ÅŸtÄ±r. Kemal Karpat hocamÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± eserleri hep OsmanlÄ± eserleridir. HocamÄ±z hayatÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± kendisinin ve mensubu olduÄŸu milletin geÃ§miÅŸini araÅŸtÄ±rmaya adamÄ±ÅŸtÄ±r. Hem hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n hem de geniÅŸ akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek Ã¼lkemizin kadim tartÄ±ÅŸmalarÄ±na, Ã§ok daha soÄŸuk kanlÄ± ve gerÃ§ekÃ§i yaklaÅŸabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamÄ±z da hayatÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerinde kendine gÃ¶re bir takÄ±m fikri tercihler yapmÄ±ÅŸtÄ±r. BugÃ¼n bize dÃ¼ÅŸen onu tercihlerinden dolayÄ± asla yargÄ±lamak deÄŸil, ortaya koyduÄŸu eserlerinin Ã¼zerinden giderek daha bÃ¼yÃ¼k akademik baÅŸarÄ±larÄ±n peÅŸinde koÅŸmaktÄ±r."



'YERÄ°NÄ° DOLDURMAMIZ ZOR OLACAK'

ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Biz Kemal Karpat hocamÄ±zÄ±n OsmanlÄ±'dan baÅŸlayÄ±p Cumhuriyetimizin kuruluÅŸuna ve bugÃ¼ne kadar olan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan yararlanmaya hep devam edeceÄŸiz. KeÅŸke kendisine rabbimiz daha uzun bir Ã¶mÃ¼r verseydi de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki kritik dÃ¶nemde hocamÄ±z birikimi, analizleriyle, tecrÃ¼beleriyle yol gÃ¶stermeye devam etseydi. KaybettiÄŸimiz bÃ¼yÃ¼k tarih insanlarÄ±mÄ±z bize adeta sonbahar hÃ¼znÃ¼ yaÅŸatÄ±yor. Bu bÃ¼yÃ¼k alimlerimizin yerini doldurmamÄ±z zor olacak. Bu duygularla hocamÄ±z Allahâ€™tan rahmet, ailesine ve milletimize baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."