'Cumhuriyet'te İper’e de tahliye
Cumhuriyet davasının tek tutuklu sanığı, gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper hakkında tahliye kararı verildi.
Yargı Reformu Paketi’nin Resmi Gazete’de yayımlanması ardından, istinaf mahkemelerinde 5 yılın altındaki cezası kesinleşenlere temyiz başvurusu, cezaevinde olanlara da tahliye yolu açıldı. Bu kapsamda avukatları İper hakkında tahliye ve temyiz başvurusu yaptı. Başvurunun ardından İper için tahliye kararı verildi. ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 2017’de tutuklanan İper’in dosyası, daha sonra Cumhuriyet Davası ile birleştirilmiş ve İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay kararıyla daha önce de Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik serbest bırakılmıştı.
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