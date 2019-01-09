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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cumhuriyet’in ilk kilisesi

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Cumhuriyet’in ilk kilisesi

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara-İzmir Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin’e Bakırköy’de inşa edilecek kilise için ruhsat verdi. İnşaat şubatta başlayacak.

BAKIRKÖY Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara-İzmir Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin’i dün İstanbul Yeşilköy’deki Metropolitlik Makamı’nda ziyaret etti. Metropolit Çetin’e ruhsatı takdim eden Kerimoğlu, ortak basın açıklamasında Cumhuriyet tarihinde yapılacak olan ilk kiliseyle ilgili olarak inşaat işlemlerine başlayacaklarını belirterek şunları söyledi:

‘BARIŞ VE HUZUR’

“Çok uzun süreden beri bir uğraşı içindeyiz. Ruhsat işlemlerini tamamladık. Cumhuriyet tarihinde ilk kilisesinin sıfırdan yapımını Yeşilköy’de gerçekleştirmiş olacağız. Ruhsatı metropolite takdim ettik. Yapılacak olan kilise, tüm dünyaya Türkiye’nin bir barış ve huzur ülkesi olduğunu ifade açısından önemli. 2 yıl içinde ibadete açacağız.”

 Metropolit Yusuf Çetin de Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak olan kilise için çaba harcayan herkesin Süryani Kilisesi tarihine isimlerinin altın harflerle yazılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı ve bakanlara da teşekkür eden Metropolit Çetin şunları söyledi:

‘TARİHİ BİR AN’

“Hepimizin yüreği Türkiyemiz için atıyor. Dinlerimiz değişik olabilir ama gerçekten Türkiyemizi çok çok seviyoruz. Türk bayrağı altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. Bu ülkemiz için dünya genelinde de artı bir puan olacağına inanıyoruz, din özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi konusunda. İstanbul’da tek kilise ihtiyacı olan biz Süryanileriz. İnşallah yeni kilisede de büyükler olsun yeni nesil olsun gençler ve çocuklarımız kendi kiliselerinde ibadetlerini yerine getirsinler. Ülkemiz insanına teşekkür ediyoruz. Bu Süryani tarihinde gerçekten tarihi gün.”

Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin de şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız her noktada yardımcı oldu. Neredeyse Hıristiyanlardan daha çok Müslüman kardeşlerimiz ilgi gösterdiler. Bütün devlet kademesinde hükümet kademesinde herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

 

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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