Cumhuriyet’in ilk kilisesi
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara-İzmir Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin’e Bakırköy’de inşa edilecek kilise için ruhsat verdi. İnşaat şubatta başlayacak.
BAKIRKÖY Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara-İzmir Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin’i dün İstanbul Yeşilköy’deki Metropolitlik Makamı’nda ziyaret etti. Metropolit Çetin’e ruhsatı takdim eden Kerimoğlu, ortak basın açıklamasında Cumhuriyet tarihinde yapılacak olan ilk kiliseyle ilgili olarak inşaat işlemlerine başlayacaklarını belirterek şunları söyledi:
‘BARIŞ VE HUZUR’
“Çok uzun süreden beri bir uğraşı içindeyiz. Ruhsat işlemlerini tamamladık. Cumhuriyet tarihinde ilk kilisesinin sıfırdan yapımını Yeşilköy’de gerçekleştirmiş olacağız. Ruhsatı metropolite takdim ettik. Yapılacak olan kilise, tüm dünyaya Türkiye’nin bir barış ve huzur ülkesi olduğunu ifade açısından önemli. 2 yıl içinde ibadete açacağız.”
Metropolit Yusuf Çetin de Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak olan kilise için çaba harcayan herkesin Süryani Kilisesi tarihine isimlerinin altın harflerle yazılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı ve bakanlara da teşekkür eden Metropolit Çetin şunları söyledi:
‘TARİHİ BİR AN’
“Hepimizin yüreği Türkiyemiz için atıyor. Dinlerimiz değişik olabilir ama gerçekten Türkiyemizi çok çok seviyoruz. Türk bayrağı altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. Bu ülkemiz için dünya genelinde de artı bir puan olacağına inanıyoruz, din özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi konusunda. İstanbul’da tek kilise ihtiyacı olan biz Süryanileriz. İnşallah yeni kilisede de büyükler olsun yeni nesil olsun gençler ve çocuklarımız kendi kiliselerinde ibadetlerini yerine getirsinler. Ülkemiz insanına teşekkür ediyoruz. Bu Süryani tarihinde gerçekten tarihi gün.”
Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin de şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız her noktada yardımcı oldu. Neredeyse Hıristiyanlardan daha çok Müslüman kardeşlerimiz ilgi gösterdiler. Bütün devlet kademesinde hükümet kademesinde herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
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