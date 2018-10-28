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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
29.10.2018 - 00:24, Son Güncelleme:

Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz

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Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz

Ulu önder Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in 95. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

İLK ADRES ANITKABİR... RESEPSİYON İSTANBUL’DA

Bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilklere sahne olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Ankara ve İstanbul’daki ayrı programlara katılacak. Erdoğan, sabah saatlerinde ilk olarak Ankara’da devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek. Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ilk defa 29 Ekim törenlerinde yer alacak. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan’ın Ankara’daki ikinci programı Beştepe’de olacak. Anıtkabir’in ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçecek olan Erdoğan, devlet protokolünün tebriklerini kabul edecek.

Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz

MUHALEFETTEN KATILIM YOK

Erdoğan, ilk defa Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nu Ankara dışında verecek. Cumhurbaşkanı’nın, bugün açılacak Üçüncü Havalimanı’nda vereceği Cumhuriyet Resepsiyonu’na 50’den fazla ülkeden devlet ve hükümet başkanı katılacak. Resepsiyona Meclis’te temsil edilen CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’den katılım olmayacak. Resepsiyon Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. Açılış ve resepsiyon; siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından yüzlerce davetliyi bir araya getirecek. Şehit yakınları ve gazilerin de davetli olduğu resepsiyona, örnek davranışlara imza atan vatandaşlar da katılacak.

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