Cumhuriyeti şahlandırma sözü

YA RAB BİZİ KİBİRDEN KORU

“İLK Cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi Rabbime yalvarıyorum. Bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdu senalar olsun. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolculukta ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl. Rabbim, göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Ya Rab bizi kibirden muhafaza eyle. Ya Rab bizi hasetten muhafaza eyle. Ya Rab bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle. Allah’ım bizi, ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru.

Rabbim nasip etti, bir kez daha milletimizin teveccühüyle bu göreve geldik. Üstelik bu defa Cumhurbaşkanlığı makamına değişen yönetim sisteminin gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle birlikte geldik. 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Efendiliğe değil, özellikle millete hizmetkâr olmaya geldik. Milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran’da bir kez daha kendisine hizmet etmek için bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyon tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

BEDEL ÖDETEN SİSTEM

150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal, ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı, çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir. Belediye başkanlı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca vesayetten, darbelere, terör saldırılarından, ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim.

GÜÇLÜ MECLİS

Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3.5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bugün burada milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı en iyi şekilde kullanarak güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz.

Yeni dönemi yine artık bizim alamet-i farikamız haline gelmiş olan reform ve yenilenmenin adımları kabinemizle birlikte inşallah atacağız. Çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Kılavuzumuz yine demokrasi, milli iradenin üstünlüğü olacaktır. Her türlü hak ve özgürlükten ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden köken, inanç, meşrep, bölge, şehir farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız.

Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirildiği, zulme maruz kaldığı dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır.

ŞUURUNDA NESİLLER

En önemli önceliklerimizden biri maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır. Eğitim ve kültür politikalarımıza geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem vereceğiz. Türkiye’yi savunma sanayinden sınır güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmek için makro ekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız.

Türkiye’ye hiç kimsenin yokluktan, yoksulluktan dolayı aç, açıkta kalmadığı, çocuğunun eğitimini ihmal etmediği, geleceğinden umudunu kesmediği bir ülke haline getirme yolunda çok büyük mesafe kat ettik. İnşallah yeni dönemde ülkemizin sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü hale getireceğiz.”

KUTLAMA BÖLÜMLERİNİ İPTAL ETTİK

TEKİRDAĞ Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösteriler gibi kutlama bölümlerini iptal ettik. Bu kazada ölen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

YENİ SİSTEM YEMİNLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, dün 24 Haziran’da yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te ettiği yeminle resmen yürürlüğe girdi. Erdoğan yemin töreninin ardından Anıtkabir’e gitti, daha sonra Beştepe’de uluslararası katılımlı bir tören düzenlendi.

BAŞKAN DİYEBİLİRSİNİZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yeminin ardından kuliste gazetecilere yaptığı açıklamada, “Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur” dedi. Erdoğan, gazetecilerin “Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı” sorusuna, “Başkan diyebilirsiniz” yanıtını verdi.

AİLESİ LOCADAYDI

MECLİS’teki töreni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grubunun başında takip ederken, Erdoğan’ın ailesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları başta olmak üzere devlet erkanı, eski milletvekilleri, bürokratlar, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda yabancı diplomat da localardan izleyip alkışladı. Tüm partilerden temsilcilerin yer aldığı törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş genel başkanları katılmadı. CHP ve HDP’liler yemin sırasında ayağa kalkmadı.

BEŞTEPE’DE TARİHİ TÖREN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ‘ilk başkanlık’ töreni için dün akşam Beştepe’de ‘Cumhurbaşkanı Göreve Başlama Töreni’ düzenlendi.

101 PARE TOP ATIŞI: Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga karşıladı. Erdoğan’ın süvari birliğiyle Beştepe’ye girişi sırasında 101 pare; Hava, Kara ve Deniz Komutanlıklarına bağlı ordu karargâhlarında da 101 pare top atışı yapıldı.

22 BAŞKAN VE 28 BAŞBAKAN: Göreve başlama törenine 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı. Erdoğan, misafirlerinin onuruna akşam yemeği verdi. Yuvarlak masada verilen akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan’ın özel dostları da yer aldı.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER DE VARDI: Törene şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri, akademisyenler, iş ve sanat dünyasından isimler ile değişik kesimlerden vatandaşlar da katıldı.

AB-I HAYAT SUYU İKRAM EDİLDİ: Yaklaşık 5 bin kişinin yer aldığı tören, protokol tören alanında yapıldı. Tören alanına dev ekranlar kurulurken, ana binaya dev bir kalpaklı Atatürk posteri ve Türk bayrağı asıldı.

Davetlilere turkuaz renkli çanta içinde sandviç, meyve suyu, akide şekeri ve ab-ı hayat (yaşam suyu) adı verilen, içinde mineralli su, mango, kavun, vanilya ve taze ada çayı yapraklarının bulunduğu soğuk içecek ikram edildi.

ABDULLAH GÜL TÖRENDEYDİ: Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti’nin Meclis Başkan adayı Binali Yıldırım ve eşi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi, kuvvet komutanları, bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, MİT Başkanı Hakan Fidan, eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz ile eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin de katıldı.

DEMİRÖREN AİLESİ BEŞTEPE’DE: Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi işadamı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da yer aldı.

DİNİ TEMSİLCİLER: Nobel ödüllü bilimadamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Yale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Günel, Antartika’daki bilim heyeti üyeleri, madalyası olan sporcular ile dini cemaatlerin ruhani liderleri de törende yer aldı. Dini cemaat temsilcileri ve öğrenciler kürsünün solunda, bilim insanları ise sağında durdu.

Medvedev

MEHTERANDAN MOZART’A: Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, TSK Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulundu. Plevne Marşı’ndan, Mozart’ın Türk Marşı’na ve Mehteran’ın Fetih Marşı’na kadar pek çok eser, 500 kişilik sanatçı tarafından seslendirildi.

MUHALEFETTEN KISMİ KATILIM: İstiklal Marşı ile başlayan törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Geçici TBMM Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da eşiyle birlikte katıldı. Beştepe’deki törene CHP, HDP ve İYİ Parti’den temsilci gelmezken, bazı MHP’li milletvekilleri, tören alanında yer bulamadığı için ayakta kaldı. Törenin sonunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu.

Berlusconi

YABANCI BASININ İLGİSİ: Töreni ulusal basının yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda yabancı basın mensubu da takip etti.