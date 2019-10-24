‘Cumhuriyet’e giden yol’ Taksim’de
İletişim Başkanlığı, Taksim Meydanı’na ‘Cumhuriyet’e giden yol’ adıyla dijital gösterim merkezi kurdu. Ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak merkez dün açıldı.
600 metrekare kapalı alana sahip merkezde, 300 metrekare LED ekranlarda 4 ayrı bölüm halinde ‘Direnişin Destanı’, ‘Anadolu Kahramanları’, ‘Cumhuriyet Sevinci’ videoları dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sunuluyor.
Dijital gösterim merkezindeki videolarda İngilizce altyazılar da bulunuyor. Merkezin ilk ziyaretçileri arasında turistler de yer aldı. “Atatürk’ü görünce hemen girdim içeri” diyen Songül Yılmaz dijital gösterim merkezini gezdikten sonra, “İnsan çok mutlu oluyor” diyerek herkesi merkezi görmeye davet etti. ‘Cumhuriyet’e giden yol’ dijital gösterim merkezi, Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Salı günü akşama kadar ziyarete açık olacak.
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