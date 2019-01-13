"Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir, Osmanlı ve Selçuklu’nun devamıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Başkan Trump ve Avrupa’ya atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Arap baharını Türkiye’ye taşıyıp ülkeyi karakışa gömmek isteyenler şimdi aynı sancıyı çekiyor. Milletimizin de aynı kararlılıkta olduğunu gördüğümüz için yedi düvele meydan okumaktan çekinmiyoruz. Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz değil mi? Güya Arap baharını ülkemize de taşıyıp, bizi kara kışa gömmek isteyenler, şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullanarak, Türkiye’ye diz çöktürmenin hesaplarını yapanlar, kendi yönetimlerindeki kargaşalarının üstesinden gelemiyorlar. Ülkemizin güney sınırlarını terör koridoruyla kuşatıp, medeniyet ve kültür coğrafyamızla irtibatımızı kesmek isteyenler, şimdi her geçen gün kendi içlerine kapanıyor, dış dünya ile aralarına duvarlar örüyorlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk ve kendi resimleriyle salondakiler tarafından yapılan koreografi üzerine, “Rabbim inşallah bizlere gerek Selçuklu’da, gerek Osmanlı’da, gerek Cumhuriyet’in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarihi yazmayı nasip etsin. İşte Sultan Alparslan olmasaydı, şunu bilin ki Osmanlı olmazdı. Osmanlı oldu, Fatih... Fatih ile bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. Ve geldik Cumhuriyet’e. Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir aslında. Cumhuriyet, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın bir devamı mesabesindedir (değerindedir). Bunu farklı olarak telakki etmeye çalışanlar, öyle anlatmaya çalışanlar var ama bu yanlışa biz asla düşmedik, düşmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BİN PİŞMAN OLACAKLAR’

Batılı ülkelere yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan şöyle konuştu:

“Daha bunlar iyi günleri. Türkiye’yi tehdit etmesi için semirtip, silahlandırdıkları terör örgütleri, PKK’sı, YPG’si, FETÖ’sü DEAŞ’ıyla, eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler, uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhuşa kadar, her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kabusu haline dönecek. İşte o gün, terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar, bin pişman olacaklar. Ama iş işten de geçmiş olacak.”

‘ESKİ TÜRKİYE OLSA TERÖR KORİDORU KURULMUŞTU’

Türkiye’nin demokraside ve ekonomide kat ettiği mesafenin hedeflerine ulaşmadaki güvencesi olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişte Türkiye’yi çok basit siyaset ve ekonomi oyunlarıyla istedikleri gibi yönlendirenler, artık bunu yapamadıklarını gördükleri için gelip bizimle anlaşma yollarını arıyorlar. Açık konuşuyorum, eğer Türkiye, eski Türkiye olsaydı, bugün Suriye’de o terör koridoru da kurulmuştu. Irak paramparça da edilmişti. Filistin gibi, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz. Çeşitli vesilelerle görüştüğümüz dünyadan ve bölgemizden siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, iş adamları, herkes bize fısıltıyla veya yüksek sesle bunu ifade ediyorlar.

Ülkemizin öncülük ettiği bu süreçten rahatsız olanlar, her gün yeni oyunlarla, yeni bahanelerle, yeni argümanlarla, yeni tuzaklarla karşımıza çıkıyorlar. Biz önümüze getirilen konuların ardındaki gerçekleri bildiğimiz için siyasetin ve diplomasinin gereklerini yerine getirmekle birlikte kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdürüyoruz.”

KOCAELİ’NDE İTTİFAK YOK

Kocaeli’nde diğer büyükşehirlerin aksine MHP’ye bırakılan belediye olmadı. İşte AK Parti’nin Kocaeli adayları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın ◊ Başiskele: Mehmet Yasin Özlü ◊ Çayırova: Bünyamın Çiftçi ◊ Darıca: Muzaffer Bıyık ◊ Derince: Zeki Aygün

Dilovası: Hamza Şayir ◊ Gebze: Zinnur Büyükgöz ◊ Gölcük: Ali Yıldırım Sezer ◊ İzmit: Azize Sibel Gönül ◊ Kandıra: Adnan Turan

Karamürsel: İsmail Yıldırım

Kartepe: Muhammed Mustafa Kocaman ◊ Körfez: Şener Söğüt.

NASİPSİZLER İTTİFAKI

“Her şey gibi, ülkeye ve millete hizmet etmek nasip meselesidir. CHP gibi HDP gibi nasipsizler, önümüzdeki seçimlerde güya önümüzü kesmek için karşımızda ittifak kuruyorlar. Dikkat ediniz, bir tarafta ülkeye ve millete hizmet için kurulan cumhur ittifakı bulunuyor. Sayın Bahçeli ile oturup konuştuk ve cumhur ittifakını kurduk. Diğer tarafta zillet ittifakı var, Sayın Bahçeli’nin deyimiyle. Benim deyimimle de illet ittifakı var. Tabi bu nasipsizler ittifakı karşımızda. Milletimiz bu gerçeği görüyor. Bu zillet ittifakına, bu illet ittifakına 31 Mart akşamı düşünmediği bir dersi vereceğiz.”

ENFLASYON ORTALAMASI YÜZDE 9.5

“Bay Kemal diyor ki, ‘Çiftçi yandı. Çiftçiye en ufak bir şey verilmiyor. Aç, sefil. Ellerinden araziler alındı.’ Bay Kemal, bak sana bir resmi rakam açıklayayım. Biz sadece Kocaelili çiftçilerimize ne ödedik biliyor musun? 348 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bak, vereceğiz demiyorum. Verdik.”

‘70 NİRE, 9.5 NİRE?’

“Geçenlerde ana muhalefetin sözcüsü zat diyor ki, ‘AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı.’ Bu adam üstelik maliyeci. Oralardan gelmiş. Nedense bunların maliyecileri bir garip. Ben CHP’nin geçmişi olan SHP, DSP onların koalisyon hükümetlerinde bulunduğu hükümetler dahil olmak üzere, 14 yılın enflasyon ortalamasını vereyim. 14 yıllık ortalama ne biliyor musunuz ? 70.3. Hele hele bunların bir tanesi var ki, tavan yapan yıl. O da 1994, 120.3, DYP- SHP. Ne diyorlar biliyor musunuz? ‘O CHP değil SHP’. Biliyorsunuz, kargayı sesinden tanırız. 16 yıllık iktidarımızda enflasyon ortalaması 9.5. Yahu 70 nire, 9.5 nire? Böyle yalan olur mu? Ama alışmışlar, başlarındaki ne ki biliyorsunuz her zaman şöyle bir laf var: Lokomotif nereye giderse vagon da oraya gider.”

RAKAMLAR İSTİKRARI GÖSTERİYOR

“En son dövizi ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye kalktılar. Tedbirlerle, bu saldırıyı bertaraf ettik. Açıklanan her veri, yayınlanan her rakam, ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bırakmaya başladığını gösteriyor.”

“En son dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Kredi kartı borçlarından, esnafımıza, çiftçilerimizden sanayicimize kadar her kesime yönelik destek paketleriyle, bu sıkıntılı süreçte milletimizin yanında yer aldığımızı gösterdik. Türkiye’nin 2019 yılında bir kez daha çok iyi bir ekonomik performans ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. ”

“Türkiye hem siyasi, hem ekonomik bakımdan öyle bir noktaya gelmiştir ki, ya iyi bir hamle yapıp bir üst lige çıkacağız. Ya da patinaj yaparak eski günlerimize geri döneceğiz. İşte İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. ‘2030’da ABD 3. sıraya, Türkiye 5. sıraya yükselecek’ dedi. Bunu kredilerle ilgili şirket söylüyor.”