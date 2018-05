Cumhuriyet tarihinin en kritik karar anı

“24 Haziran seçimleri Cumhuriyet tarihinin en kritik, en stratejik, en mühim karar anlarından birisine tekabül ve tesadüf edecektir. 24 Haziran Türkiye’nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar, yine başaramadılar. Ancak hainler fren tutmuyor. Neredeyse Mondros şartlarına sürükleniyorduk. FETÖ, zalimlerin namluya sürülmüş kurşunuydu. Vazgeçtiler mi, elbette asla. Zaaf anımızı bekliyorlar. Rehavetimizi gözlüyorlar.



KUCAKLAŞMAYA HAZIRIM

Vay gafiller vay, İYİ Parti de dahil alayı PKK’lı Demirtaş’ın, Mehmetçik katillerinin affını istiyor. Aklı bir vesileyle çelinmiş, duyguları istismar edilmiş, bir ara içimizdeyken yanılıp yenilip aramızdan çıkıp gitmiş kardeşlerimize eziyet ediyorlar. Hatta Başbuğ Türkeş Bey’in anılmasına, bozkurt yapılmasına yasak koyuyorlar. Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, samimi bir şekilde özeleştiri yapan, hatasını anlayan her kardeşimle, her ülküdaşımla kucaklaşmaya hazırım. Bir başka tuhaf benzerlikse hepsinin birden sözde Kürt sorunundan bahsetmesidir. Biz ise cezaevindeki ülküdaşlarımız, ülke ve ülkü sevdalısı kardeşlerimizle birlikte kader mahkûmları için af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar, adeta çıldırıyorlar.”



EDERİ VE GİDERİ 1 DOLAR

Döviz üzerinde çok ciddi bir oyun vardır. Spekülatörler, ederi ve gideri bir dolar olan namussuzlar döviz kurunu suni şekilde yükselterek 24 Haziran üzerine ambargo koymaya çalışıyorlar. Ekonomik çöküntüden, döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyup bunu siyasi ranta çevirme hazırlığı içinde olan kim varsa, alayı vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz, yıkmaya da kimsenin gücü yetmez.



ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞE SAYILACAK

MHP’nin seçim beyannamesinin vaatlerinin başında ‘kader kurbanlarına af çıkarılması’ yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı, ‘Milli Diriliş Kutlu Yükseliş’ başlığını taşıyan seçim beyannamesindeki vaatler şöyle:



PKK’lılar, FETÖ’cüler ve diğer teröristler ile çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarına af çıkarılması için girişimler sürdürülecektir.



Vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtulacak.



Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükümlülükleri hafifletilecek.



Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak.



Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanacak.



Çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergiler kaldırılacak. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmayacak.



İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilecek.



Gençlere iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması hakkı verilecek.



Üniversite giriş sınavı kaldırılacak.



Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak. Emekli aylıklarındaki eşitsizlikler giderilecek.



Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri giderilecek. Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınacak.



Kadına şiddet ve çocuk istismarı önlenecek. Kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılacak. Adli yardım desteği sağlanacak.



Asgari ücretten vergi alınmayacak.