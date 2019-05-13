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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.05.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Bugün başladı

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Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019, Anadolu'yu çevreleyen üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla başladı.

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  • Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı
  • Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı
  • Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı
  • Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı
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Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha geniş katılımıyla daha gelişmiş kriz-gerginlik, harp dönemi senaryolarına istinaden stratejik ve operatif seviyedeki Deniz Kurdu Tatbikatı'nı gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümü, gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin yüksek katılım yüzdesiyle yapılıyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti.

Doğu Akdeniz’de icra edilecek tatbikatta, kara bombardımanı atışları ile "şimşek" adı verilen yüksek süratli insansız hava ve "albatros" adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirilecek.

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratlı su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı atışları, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları yapılacak.

Tatbikatın ilk bölümünde atışların yanı sıra temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı ve denizaltından personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirilecek.

Tatbikatı ve atış safhalarını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Gelibolu Fırkateyni'nden takip ediyor.

Bakan Akar’dan Deniz Kurdu mesajı
Bakan Akar’dan 'Deniz Kurdu' mesajı
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