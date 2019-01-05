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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.01.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştı... Erdoğan yeni hedefi açıkladı

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Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştı... Erdoğan yeni hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da fabrika açılışında konuştu. Erdoğan cumhuriyet tarihi rekoru kırılan ihracat rakamları için "168,1 milyar dolara ulaştık. Biz hedefi 170 olarak koymuştuk. Önümüzdeki yıl 200’ü geçeriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da PepsiCO’nun Türkiye’deki üçüncü yiyecek fabrikasının açılışında konuştu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

16 yılda yerli ve yabancı ayrımı yapmadan özel sektörün yanında olduk. Ülkemiz 2002 Kasım - 2018 Ağustos ayında 202 milyar dolara yakın yatırım çekti. Yatırımcı bir ülkede güven varsa, istikrar varsa gelir, yatırımını yapar. Yatırımcı neden Güneydoğu'da gitmiyor, terör olduğu için. Şimdi orayı terörden arındırıyoruz. Yatırımcı terörden temizlenen bölgelere gidecek yatırım yapacak.

TÜRKİYE’YE OLAN İLGİNİN NETİCESİ

Eskiden geçim derdi ile yurt dışına göç eden insanlarımız artık firma sahibi olarak yurt dışına gidiyor. İhracatımızın 5 kat artışla 168,1 milyar dolara çıkması Türkiye’ye olan ilginin neticesidir. Ticaret Bakanımız üzülüyor. Üzülmüyorsun değil mi? 168,1 milyar dolara ulaştık. Biz hedefi 170 olarak koymuştuk. Önümüzdeki yıl 200’ü geçeriz. Benim görevim bakanlarıma hedef vermek. Yoksa ben gider bakan olurum.

ENFLASYONA ASLA EZDİRMEDİK

Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştı... Erdoğan yeni hedefi açıkladı

Kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkardık. Zengin ile fakir arasındaki uçurumu gidermek için sosyal yardımdan desteklere kadar vatandaşlarımızın yanında olduk. Kısa zaman önce asgari ücreti açıklayarak emekçilerimize verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik. Bugüne kadar işçimizi, memurumuzu, emeklimizi enflasyona asla ezdirmedik. 16 yıllık iktidarımızda belli çevreler değil; üreticisiyle, kamu kesimiyle, ihracatçısıyla 81 milyonun tamamı kazanmıştır. Büyüyen pastadan tüm kesimler haklarını almıştır.

FORMÜLÜ GAYET BASİTTİR

Ekonomik başarının formülü gayet basittir. Siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomide başarı sağlanamaz. Bir ülkede istikrar yoksa, yatırım da gelmez, yatırımcı da gelmez. Bizden önce Türkiye’de koalisyonlar hükümetleri vardı. Biz koalisyon görmedik. Bizim dönemimizde 16 yıldır sürekli tek başına iktidar olduk. Tabi bu bizi hem parlamentoda bir istikrara hem de yönetimde idarede yönetimde istikrara götürdü. Şimdi bu yeni yönetim sistemiyle bunu çok daha farklı duruma doğru götürmek istiyoruz.

ZAFERLERİN SIRRI BURADADIR

Türkiye’nin son 16 yıl da elde ettiği ekonomik zaferlerin sırrı buradadır. Milli iradeden asla taviz vermediğimiz için hem kendi girişimlerimiz, hem de uluslararası sermaye ülkemizde uzun vadeli yatırımlara girebilmiştir. Bu başarıya, terör saldırılarından darbe girişimine ekonomik sabotajlara rağmen ulaştık. Karşı karşıya bulunduğu sınama ne kadar büyük olursa olsun ülkemiz bu süreçte demokrasiye hukuk devletine ve serbest piyasa ekonomisine bağlılığından asla taviz vermemiştir. 

BİRİNDE BAŞLIYOR, BİRİNE SIÇRIYOR.

Türk milleti 15 Temmuz gibi eylemleri bile aklı selim ile yönetmeyi başarmıştır.

Ekonomisi bizden ilerde olanlar dahil hiçbir devlet, özellikle 15 Temmuz gibi bir badireyi, böyle büyük bir ihaneti atlatamazdı. Şiddet düzeyi Gezi olaylarıyla kıyas dahi edilemeyecek. Batının halini görüyorsunuz. Hepsi birinde başlıyor, birine sıçrıyor. Ne hale geldiğini görüyorsunuz. Beş yıl önce kurşun sıkan, bomba atan vandallara karşı bizi demokrasiye davet edenler bugün çok daha küçük çaplı hadiselerde ortalığı ayağa kaldırıyorlar.

KAT BE KAT KENDİLERİ YAPIYORLAR

15 Temmuz’un ardından ilan ettiğimiz OHAL’i eleştirenler, üç beş günlük eylem için OHAL seçeneğini gündeme getiriyorlar.

Bizde 4 milyon mülteci var. onların hiçbirisi kabul edemedi. Ama biz aldık. On yıllardır PKK mücadelemize laf söyleyenler bugün DEAŞ’ın kanlı tedbirleri karşısında en sert tedbirleri almaktan çekinmiyorlar. Bizi eleştirdikleri ne varsa kat be kat kendileri yapıyorlar. Türkiye, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecektir.  Yolu doğru olanın yükü de ağır olur.

ESER SİYASETİ

31 Mart mahalli idareler seçiminde yine ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını perçinleyecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben PepsiCo'nun sosyal amaçlı bazı adımlarının olduğunu biliyorum. Türkiye'de de sosyal destekli adımlara herhalde katkıda bulunacaksınız değil mi? Milletimiz 16 yıldır olduğu gibi bir kez daha tercihini hizmet ve eser siyasetinden yana kullanacaktır.

FABRİKANIN ÖZELLİĞİ

PepsiCo’nun Türkiye’deki üçüncü yiyecek fabrikasını hizmete açıyor. Erdoğan’ın açılışını yapacağı fabrika, 35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 15 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 100 bin metrekarelik alanda kuruldu. 2016 yılında temeli atılan fabrika yalın üretim uygulamalarına göre tasarlanan ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. 350 kişinin istihdam edileceği fabrikanın Türkiye’deki toplam üretim hacminin yüzde 25-30’unu üretmesi planlanıyor. 

 

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