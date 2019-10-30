‘Cumhuriyet kadar gencim’
Caz sanatçısı 93 yaşındaki İlham Gencer, sokakta ve metroda akordeon çalarak vatandaşlarla birlikte kendi düzenlediği 2023 Türk Marşı’nı seslendirdi.
Sanatçı Sami Sefer Coşkun’la birlikte 2023 Türk Marşı’nı yazan İlham Gencer, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarla paylaşmak için akordeonuyla sokaklara çıktı. İlk olarak sahne aldığı Pera Palas Oteli’ne giden İlham Gencer, İstiklal Marşı’nı vatandaşlarla birlikte okuduktan sonra 2023 Türk Marşı’nı seslendirerek metroya kadar yürüdü. Metroya binen iki müzisyen, burada da vatandaşlarla birlikte marşı seslendirdi. İlham Gencer 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı da okudu.
Marşı Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı için yazdıklarını söyleyen İlham Gencer, “Cumhuriyet kadar gencim. Ancak vasiyetimdir. Yüzüncü yılı göremezsem bu marşın bir plakta okunmasını istiyorum. Cumhuriyet çok kutsal bir şeydir. Atatürk’e binlerce teşekkür ediyorum” dedi.
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