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    Cumhuriyet duruşmasında savcı 15'er yıla kadar hapis istedi

    AA
    16.03.2018 - 15:08 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında Akın Atalay, gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 kişinin "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan"  7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

    Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, Ahmet Şık, Akın Atalay ve Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı.     

    Mütalaada, aralarında Ahmet Şık, Akın Atalay ve Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi. 

     

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    Etiketler: cumhuriyet gazetesi , dava , akın atalay , ahmet şık , savcı , mütala , gündem
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