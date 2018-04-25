Cumhuriyet davasında karar çıktı

HAPİS CEZASI YAĞDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan Akın Atalay’ı 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Atalay’ın tahliyesine karar verildi. ‘Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Ahmet Şık, yazar Aydın Engin’e 7 yıl 6’şar ay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya’ya 6 yıl 3’er ay, avukat Bülent Utku’ya 4 yıl 6 ay, Okur Temsilcisi Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Önder Çelik, karikatürist Musa Kart ve avukat Mustafa Kemal Güngör ile Hakan Karasinir’e 3 yıl 9’ar ay hapis cezası verildi.

Akın Atalay

Muhasebe Müdür Yardımcısı Yusuf Emre İper’e, “örgüt propagandası yapmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken, ‘Jeansbiri’ Twitter hesabı kullanıcısı olduğu öne sürülen Ahmet Kemal Gündoğdu’ya ise ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Gündoğdu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yazar Ahmet Kadri Gürsel hakkında ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, eski muhasebe müdürü Bülent Yener ve muhasebe servisi yöneticisi Günseli Özaltay’a ise beraat kararı verildi. Tüm sanıklara yurtdışına çıkış yasağı kondu.

KADRİ GÜRSEL’E MUHALEFET ŞERHİ

Mahkumiyet ve beraat kararları oybirliğiyle alınırken, sadece Kadri Gürsel’e verilen hapis cezasına muhalefet etti. Üye hakim Gürsel’e ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan verilen cezada, “şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince” beraat kararı verilmesi kanaatinde olduğunu bildirdi.

Firari sanıklar eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve ABD muhabiri İlhan Tanır’ın dosyaları ayrıldı.

Akın Atalay, gece saatlerinde tahliye edildi. Atalay, 542 gündür cezaevindeydi...

ATALAY, CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, tahliye edildi.

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve hakkında tahliye kararı verilen Akın Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden çıktı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki Kınalı mevkisindeki bir dinlenme tesisine gelen Atalay, burada eşi Adalet Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Burada açıklamalarda bulunan Atalay, "Şunu bilsinler o sözümüzün arkasındayız. Korkunun olduğu yerde adalet olmaz. Türkiye'de adalet yok, yargı yok." dedi.

Duruşmalarda hiçbir zaman mahkeme ya da hakim terimini kullanmadığını, "sayın heyet" ifadesini tercih ettiğini anlatan Atalay, "Orada bir kurul vardı ama bizim işimiz kişilerle değil, sistemlerle. Önemli olan Türkiye'de bir yargılama yapılmadığını, adliyelerin artık bir mağduriyet üretme merkezi haline geldiğini herkesin görmesi ama artık korkutamıyorlar. Cumhuriyet gazetesi gerçekleri okurlarına aktarmaya devam edecek." diye konuştu.

Akın Atalay, 12 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. (AA)

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