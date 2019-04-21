Cumhuriyet davasında infaz durdurma talebi
Cumhuriyet gazetesinin eski yönetici ve yazarları hakkındaki istinaf mahkemesinde kesinleşen mahkûmiyet kararları UYAP sistemine yüklendi.
Beş yılın altında ceza alan Musa Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör hakkındaki dosya ayrılarak 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkeme de sekiz kişi hakkındaki cezaların kesinleştiğine dair yazıyı infaz savcılığına iletecek. Bu isimlere tebligat gidince cezaevi süreci başlayacak. Beş yılın üzerinde ceza alanların dosyası ise Yargıtay’a gönderildi. Dava avukatı Tora Pekin, “19 Şubat’ta karar verilmişti. İki aydır kararı UYAP’a yüklemiyorlardı. Bu karar ile beş yılın üzerinde ceza alanlar dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Beş yılın altında ceza alanlar içinse Yargıtay yolu kapandı. İnfazın durdurulması talebinde bulanacağız. Yargıtay, bozma kararı verirse 5 yılın altında ceza alan müvekkiller de bu durumdan etkilenir” dedi.
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