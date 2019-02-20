Cumhuriyet davasında cezalar onandı
Cumhuriyet gazetesi davasında Yusuf Emre İper, Önder Çelik, Hakan Kara, Güray Öz, Kadri Gürsel, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku ve Musa Kart yönünden ceza kararları kesinleşti. Kadri Gürsel hariç yedi sanığın yeniden hapse girmesi gündemde.
CUMHURİYET gazetesi davasında yerel mahkeme kararına karşı istinaf başvurusu (yeniden yargılanma talebi) İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 3’üncü Ceza Dairesi’nce reddedildi. Ret kararıyla, 18 kişi hakkındaki hüküm BAM tarafından onanmış oldu. Kararda cezası 5 yılın üstünde olan 7 kişi ile beraat eden 3 kişi yönünden Yargıtay yolunun açık olduğu hatırlatılırken, 8 kişi yönünden ise hükmün kesinleştiği vurgulandı.
‘HUKUKA UYGUN’
Cumhuriyet gazetesinin bazı eski yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Yeniden yargılama talebini görüşen İstanbul BAM 3’üncü Ceza Dairesi kararında, ‘yerel mahkeme kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu’ belirtildi.
Kararda cezası 5 yılın üstünde olan, ‘JeansBiri’ isimli Twitter hesabının sahibi olduğu öne sürülen Ahmet Kemal Aydoğdu ile eski Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç, eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazarlar Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve eski Cumhuriyet muhabiri, HDP milletvekili Ahmet Şık ile beraat eden Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay yönünden temyiz yolunun açık olduğu hatırlatıldı. 5 yılın üstünde ceza alan 7 kişi ile beraat eden 3 kişi hakkındaki yerel mahkemece kurulan hüküm, Yargıtay incelemesinin ardından kesinleşecek ya da bozulacak.
Cezası 5 yılın altında olan Yusuf Emre İper, Önder Çelik, Hakan Kara, Güray Öz, yazar Ahmet Kadri Gürsel, avukatlar Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku ve karikatürist Musa Kart yönünden ise kararın kesinleştiği ifade edildi. Cumhuriyet çalışanları ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek’le yargılanmıştı.
YENİDEN CEZAEVİ YOLU
Cezaları onanan isimlerin kalan infazları için yeniden cezaevine girmeleri gündeme geldi. Avukat Abbas Yalçın, “Kadri Gürsel 330 gün tutuklu kaldı. Aldığı hapis cezasının yatarı 11 aydır. Terör suçlarında 1 yılın altında hapis cezası kalanlar hapis yatmıyor. Kadri Gürsel hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezaevine girmeyecek. 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik’in ise 1 yıl 1 ay kadar hapis yatarı var. 4 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Bülent Utku’nun 1 yıl 7 ay, Yunus Emre İper’in ise 7 ay kadar hapis yatarı bulunuyor” dedi.
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