Cumhuriyet davası: Yargıtay savcısı beraat istedi
YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, istinafta cezası kesinleşen ve halen bir kısmı cezaevinde bulunan Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Başsavcılık tebliğnamesinde, gazetenin yazar ve yöneticileri Orhan Erinç, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart ile Ahmet Şık hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin bozulması talep edildi.
‘GAZETECİLİK FAALİYETİ’
Kamuoyunda, beş yıllık ceza sınırı nedeniyle bir bölümü istinafta kesinleştiği için büyük tartışma yaratan Cumhuriyet Gazetesi davası Yargıtay’da temyiz edilmişti. Temyizde ilk aşama tamamlandı ve iki sanık dışında bozma talepli tebliğname Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi. 20 sayfalık 16 Temmuz tarihli tebliğnamenin temyiz kararı verecek 16. Ceza Dairesi açısından bağlayıcılığı yok. Temyizin 1 Eylül’de başlayacak yeni adli yıla kalabileceği belirtildi.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanılan tebliğnamede, gazete yöneticisi ve yazarlarının yazı ve paylaşımlarında “suç unsuru bulunmadığı eylemlerinin gazetecilik faaliyeti kapsamında” kaldığı vurgulandı.
SİRAYET YOLUYLA BOZMA
Tebliğnamede Orhan Erinç, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya’nın ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan mahkumiyetlerinin bozulması ve beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Temyiz talepleri reddedilen veya temyiz talebinde bulunmayan diğer sanıklar hakkında da bozma kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 306. maddesi gereğince ‘sirayet ettirilmesi’ ve beraatleri istendi. CMK’nin 306. maddesi, “Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulunmuşçasına hükmün bozulmasından yararlanırlar” hükmünü içeriyor.
Tebliğnamede Yunus Emre İper’in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile Ahmet Kemal Aydoğdu’nun 10 yıl hapis cezasının onanması da talep edildi.
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