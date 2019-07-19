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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cumhuriyet davası: Yargıtay savcısı beraat istedi

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Cumhuriyet davası: Yargıtay savcısı beraat istedi

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, istinafta cezası kesinleşen ve halen bir kısmı cezaevinde bulunan Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Başsavcılık tebliğnamesinde, gazetenin yazar ve yöneticileri Orhan Erinç, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart ile Ahmet Şık hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin bozulması talep edildi.

‘GAZETECİLİK FAALİYETİ’

Kamuoyunda, beş yıllık ceza sınırı nedeniyle bir bölümü istinafta kesinleştiği için büyük tartışma yaratan Cumhuriyet Gazetesi davası Yargıtay’da temyiz edilmişti. Temyizde ilk aşama tamamlandı ve iki sanık dışında bozma talepli tebliğname Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi. 20 sayfalık 16 Temmuz tarihli tebliğnamenin temyiz kararı verecek 16. Ceza Dairesi açısından bağlayıcılığı yok. Temyizin 1 Eylül’de başlayacak yeni adli yıla kalabileceği belirtildi.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanılan tebliğnamede, gazete yöneticisi ve yazarlarının yazı ve paylaşımlarında “suç unsuru bulunmadığı eylemlerinin gazetecilik faaliyeti kapsamında” kaldığı vurgulandı.

SİRAYET YOLUYLA BOZMA

Tebliğnamede Orhan Erinç, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya’nın ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan mahkumiyetlerinin bozulması ve beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Temyiz talepleri reddedilen veya temyiz talebinde bulunmayan diğer sanıklar hakkında da bozma kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 306. maddesi gereğince ‘sirayet ettirilmesi’ ve beraatleri istendi. CMK’nin 306. maddesi, “Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulunmuşçasına hükmün bozulmasından yararlanırlar” hükmünü içeriyor.
Tebliğnamede Yunus Emre İper’in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile Ahmet Kemal Aydoğdu’nun 10 yıl hapis cezasının onanması da talep edildi.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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