Cumhuriyet davası... İnfaz durdurma talebi yapıldı
CUMHURİYET gazetesi davasında istinaf mahkemesinde kesinleşen mahkûmiyet kararları geçen hafta UYAP sistemine yüklenen, 5 yılın altındaki cezaları onanan ve itiraz yolları kapanan karikatürist Musa Kart, yazar Kadri Gürsel, okur temsilcisi Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, avukat Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör dün İstanbul Barosu’nda basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Tora Pekin yaptığı açıklamada “Arkadaşlarımızın ne zaman cezaevine gireceklerini merak ediyorsunuz. Bizim görüşümüz girmemeleri yönünde. Zira dosya, aldıkları ceza 5 yılın üstünde olan arkadaşlarımız için Yargıtay’a gitti. Belki de ve umarız ki Yargıtay bu hukuk dışı süreci sona erdirecek bir karar alacak ve mahkûmiyet kararını bozacak. Böylece cezası 5 yıldan çok olan 6 Cumhuriyet mensubu tekrar cezaevine girmekten kurtulacak. Ama 5 yılın altı ceza alanlar yönünden Yargıtay yolu kapandığı için aynı dosyada, aynı eylemlerde, aynı suçlamayla yargılanan ve mahkûm edilenler cezaevine sokulmak isteniyor” dedi. Avukat Pekin, açıklamasında infazın ertelenmesi talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi. Avukat Pekin, 8 Cumhuriyet gazetesi çalışanı için yargılamanın yapıldığı İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne infazın durdurulması talebinde bulundu. m Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
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