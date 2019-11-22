Cumhuriyet davası: Gürsel’e beraat 12 kişiye ceza
FETÖ/PDY, DHKP/C ve PKK/KCK örgütlerine üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlanan Cumhuriyet gazetesinin 13 eski yöneticisi ve yazarı hakkında yeniden görülen davada mahkeme, 12 kişi hakkında eski kararında direnirken, Kadri Gürsel hakkında beraat kararı verdi.
Yargıtay’ın bozma kararının ardından duruşma dün İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin bozma kararına ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, sanıkların FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütlerine yardım etme suçunu işlediklerini öne sürerek, karara direnilmesini ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatlarından Ergin Cinmen de usule uyulmadığı gerekçesi ile reddi hâkim talebinde bulundu. Talep reddedildi. Mahkeme heyeti, Kadri Gürsel hakkında beraat karar verdi. Diğer sanıklar için önceki kararında direnen mahkeme, Akın Atalay’a 8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya’ya 6 yıl 3 ay, Aydın Engin, Ahmet Şık, Murat Sabuncu’ya 7 yıl 6 ay, Bülent Utku’ya 4 yıl 6 ay, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Karasinir, Güray Tekinöz, Mustafa Kemal Güngör’e 3 yıl 9’ar ay hapis cezası verdi ve yurtdışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti. Aydın Engin’in avukatı Zeynel Öztürk, “Dosya Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’ne gönderilecek. Daire ya kendi verdiği bozma kararında direnecek ya da yerel mahkemenin kararına uyacak. Bozma kararında direnirse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderecek. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun vereceği karar kesin karar olacak” dedi.
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