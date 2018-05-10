Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Cumhur'dan ortak miting

    'Cumhur'dan ortak miting

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    10.05.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti’nin ‘cumhur ittifakı’nı oluşturan MHP ve BBP ile ortak seçim mitingi düzenleyebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı yapan Kalın, şu mesajları verdi:

    “Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili süreç ilerliyor. 24 Haziran’a kadar coşkulu ve saygılı bir kampanya yapılmasını arzuluyoruz. 30 kadar büyük il ve şehirde miting planlanıyor.

    ABD’nin nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesi ile ortaya çıkan durum var. Pozisyonumuz anlaşmanın devam etmesinden yanadır, tek taraflı çekilme endişe vericidir. Bölgede istikrarsızlıklara, çatışmalara yol açma riski taşımaktadır. Uzun diplomatik girişimler çerçevesinde varılan anlaşmanın iptal edilmesi ABD’nin güvenilirliğini sarsmaktadır. Anlaşmanın aynen devam etmesi tarafındayız. Bölgede kimsenin nükleer silahının olmasını istemiyoruz, arındırılması öncelikli hedeftir. Bizim de temas ve girişimlerimiz devam edecek.

    (Trump ile görüşme) Bugün-yarın planlanan görüşme yok ama olabilir. Temel mesajımız; bu tür kavgaların kazananı olmaz. Karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin güçlendiği küresel dünyada adımlarınızı hesaplamak zorundasınız. ‘Kendi önceliğimi düşüneyim, nasıl etki yapacağını dikkate almayayım’ diyemezsiniz. Bu etki gelir sizi de bir yerden vurur, size de zarar verir. Bu karardan ABD vazgeçer, vazgeçmez bu onların kararı. Gerilimi artıracak değil tersine minimize edecek çabada olacağız.

    (Cumhur ittifakı kapsamında MHP ile ortak miting) Kesinleşmiş tarihi, yeri, şekli belli bir kampanya programı yok ama böyle bir ihtimal de var. MHP ile ortak bir miting de yapılabilir, BBP de katılabilir. Gücünü ve birlik beraberlik ruhunu yansıtacak önemli bir miting olacaktır.” 

    Etiketler: ibrahim kalın , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri