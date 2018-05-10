'Cumhur'dan ortak miting

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili süreç ilerliyor. 24 Haziran’a kadar coşkulu ve saygılı bir kampanya yapılmasını arzuluyoruz. 30 kadar büyük il ve şehirde miting planlanıyor.



ABD’nin nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesi ile ortaya çıkan durum var. Pozisyonumuz anlaşmanın devam etmesinden yanadır, tek taraflı çekilme endişe vericidir. Bölgede istikrarsızlıklara, çatışmalara yol açma riski taşımaktadır. Uzun diplomatik girişimler çerçevesinde varılan anlaşmanın iptal edilmesi ABD’nin güvenilirliğini sarsmaktadır. Anlaşmanın aynen devam etmesi tarafındayız. Bölgede kimsenin nükleer silahının olmasını istemiyoruz, arındırılması öncelikli hedeftir. Bizim de temas ve girişimlerimiz devam edecek.



(Trump ile görüşme) Bugün-yarın planlanan görüşme yok ama olabilir. Temel mesajımız; bu tür kavgaların kazananı olmaz. Karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin güçlendiği küresel dünyada adımlarınızı hesaplamak zorundasınız. ‘Kendi önceliğimi düşüneyim, nasıl etki yapacağını dikkate almayayım’ diyemezsiniz. Bu etki gelir sizi de bir yerden vurur, size de zarar verir. Bu karardan ABD vazgeçer, vazgeçmez bu onların kararı. Gerilimi artıracak değil tersine minimize edecek çabada olacağız.



(Cumhur ittifakı kapsamında MHP ile ortak miting) Kesinleşmiş tarihi, yeri, şekli belli bir kampanya programı yok ama böyle bir ihtimal de var. MHP ile ortak bir miting de yapılabilir, BBP de katılabilir. Gücünü ve birlik beraberlik ruhunu yansıtacak önemli bir miting olacaktır.”