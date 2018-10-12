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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.10.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bugün Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararı, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Altun, yaptığı açıklamada, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, açıklamasında, "Bugün Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararı Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur." ifadelerine yer verdi.

"BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ TÜRK YARGISI"

Türkiye'nin bağımsız yargısının, Amerikan yönetimince hatırı sayılır bir süredir baskı altına alınmaya çalışıldığını, Türkiye'nin çeşitli yaptırım tehditlerine maruz bırakıldığını aktaran Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her fırsatta Türkiye'nin bu türden tehditlere boyun eğmeyeceğini, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vesayet altına alınamayacağını belirttiğini anımsattı.

Erdoğan'ın, "Türk yargısının vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiği"ni vurguladığına işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararının ardından 'Working very hard on Pastor Brunson' diye mesaj atan ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Bu gerçek, Anayasamızın 138. maddesinde açık ve net bir biçimde vurgulanmıştır.

"EMİR VE TALİMAT VEREMEZ"

'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.' Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır."

 

 

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