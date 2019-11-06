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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘Nomofobi’ uyarısı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘Nomofobi’ uyarısı

Sosyal medya hesaplarınızdan kopamıyor, arkadaşlarınızdan sürekli haberdar olmak istiyorsanız nomofobi ve fomo olabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, teknoloji bağımlılığının bir ileri safhası için uyarı yayınladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi, cep telefonundan kopmaktan aşırı korkma anlamına gelen ‘nomofobi’ ve başkalarının ne yaptığını sürekli izleme arzusu ‘fomo’ya karşı uyarılarda bulundu. Ofis, modern çağın hastalıklarından sayılan ‘nomofobi’ ve ‘fomo’dan korunmak için bir video hazırladı. Hazırlanan videoda “Sosyal medyada arkadaşlarınızın durumlarından sürekli haberdar mı olmak istiyorsunuz? Kendinizi takip etmekten alıkoyamıyorsanız fomo olabilirsiniz. Telefondan uzak kalamıyorsanız, haber alamadığınızda panikliyorsanız hatta korkuyorsanız nomofobi olabilirsiniz. Bunlar çağımızın yeni hastalıkları, sosyal medyanın tutsağı olmayın” uyarısı yapıldı.

YÜZDE 96’SINDA CEP BULUNUYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye’deki hanelerin yüzde 96’sında cep telefonu bulunduğu ve kullanım amaçları arasında sosyal medyanın ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Açılımı ‘Fear of missing out’ olan ‘fomo’ durumunda birey, diğerlerinin deneyimlediği şeylerden eksik kalma duygusu hissediyor ve başkalarının ne yaptığını sürekli olarak izleme arzusu duyuyor. ‘No mobile phobia’dan türetilen ‘nomofobi’ ise cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına geliyor.
Nomofobik kişilerde telefonu yokken kendini eksik hissetme, boşluk duygusu yaşama, telefon yanındayken bile sürekli kontrol etme, şarj bitince kendini aşırı çaresiz hissetme, telefonunu kullanamamaktan korkma, telefonu olmayınca baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk yaşama gibi belirtiler görülüyor.

ERDOĞAN: UZAK DUR DEMEMİZ ANLAMSIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teknoloji bağımlılığıyla ilgili yaptığı açıklamada ailelere uyarılarda bulunarak, “Zamanı geri döndüremeyeceğimize göre gelecek için yapabileceklerimizin yollarını aramalıyız. Evlatlarımızla empati kuramazsak sorunlarının çözümü için doğru yöntemlerde bulamayız. Çocukları teknolojiden uzak tutmak yerine bilinçli kullanmanın eğitimini vermeyiz. Anne ve babanın televizyon, telefon başından ayrılmadığı bir evde çocuğa ‘uzak dur’ demek anlamsızdır. Gerçek dünya ile sanal dünyayı ayıramayan çocukların zihinleri teknolojinin zararlı etkilerine daha açık. Teknoloji maalesef bizi giderek hayattan koparıyor” demişti.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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