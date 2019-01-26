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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.01.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kuzey Irak'taki saldırıya ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Kuzey Irak'taki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait üs bölgesine yönelik saldırıya ilişkin, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek, Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını bildirdi.

Altun, Bloomberg haber ajansına Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında bulunan bir askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını anımsatan Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek, Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını belirtti.

"Bugün yaşanan provokasyon sebebiyle herhangi bir kaybımız olmamakla birlikte birtakım ekipmanlar zarar görmüştür." ifadelerini kullanan Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs çevresinde sivil kayıpları engellemek için gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından Kuzey Iraktaki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Fahrettin Altun, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK'lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin Duhok halkıyla yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede sivil kayıpların engellenmesi için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini kaydetti.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ SALDIRI

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Irak kuzeyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Suri Üs Bölgesi'ne karşı yapılan saldırıların, sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK'lı teröristler tarafından, öncelikle taşlı saldırı şeklinde başlatıldığı, daha sonra dozunun giderek artırıldığı tespit edildi.

Olayda kısmi araç ve malzeme hasar hasarı meydana gelirken, herhangi bir personel kaybı olmadığı belirtildi.

Olaylar sırasında, PKK'lı teröristlerin her zaman başvurdukları taktiğe benzer şekilde, halkla Mehmetçik'i karşı karşıya getirmeye özel gayret sarf ettiklerinin anlaşıldığı vurgulanarak, olayların daha da büyümemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığı, bu sırada sivillere herhangi bir zarar gelmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği aktarıldı.

Üs bölgesinin emniyetinin alındığı ve personelin görevinin başında olduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından PKK provokasyonu açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK provokasyonu açıklaması
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