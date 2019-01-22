Cumhurbaşkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
GeriGündem Cumhurbaşkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
22.01.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

Cumhurbaşkanlığı çalışanları, Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına destek verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine katılan çalışanlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kızılay Batı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Huriye Aksoy, burada yaptığı açıklamada, her üç ayda bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek kan ve kök hücre bağışlarını aldıklarını söyledi.

Kan bağışına ihtiyacı olan ve ilik nakli bekleyen birçok hasta bulunduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bu hastalara umut olsun diye burada da çok yoğun ilgiyle bağışlarımızı kabul ediyoruz." dedi.

Kan bağışı, yoğun istek üzerine yarın da sürecek

Aksoy, yoğun istek üzerine Külliye'deki kampanyayı bir gün daha uzattıklarını ve bağışlara yarın da devam edeceklerini bildirerek, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Depolarımızın sürekli dolması halinde hastalarımıza her zaman ilaç olmaya devam edeceğiz. Bu yüzden önemli. Bağışlarının devamlı olmasını istiyorum. Bir kampanya düzenlendi diye hızlı bir bağış yapmasınlar, her üç ayda bir etkinlik olarak düşünsünler. Nasıl bir pikniğe, pazar etkinliğine, sinemaya, tiyatroya gidiyoruz, bir de kan bağışı etkinliğimiz olsun."

Aksoy, kış döneminde kan bağışı oranlarındaki düşüşe ilişkin, "Kış döneminin şartlarının, hava koşullarının ağır geçmesi nedeniyle bazı ekip yerlerimize gidemedik, o yüzden kan bağış sayılarımız çok düştü. Bu sebeple de vatandaşlarımıza duyuru yapıldı genel başkanımız tarafından ve onların da ilgisi arttı. Ankara ve Türkiye genelindeki kan bağış noktalarımızda daha faal bir şekilde çalışamaya başladık bu sayede." diye konuştu.

Kök hücre bağışı nasıl gerçekleşiyor?

Aksoy, kan bağışçıları için yaş aralığının 18-65, kök hücrede ise 18-50 yaş olduğunu, kök hücrede bağışçıların düzenli ilaç kullanmaması ve kronik bir rahatsızlığının bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Kök hücre bağışına ilişkin süreci anlatan Aksoy, form doldurulmasının ardından kök hücre bağışçılarından üç tüp, kan bağışçılarından bir tüp kan almanın yeterli olduğunu belirtti.

Alınan kanların kök hücre bankasına gönderildiğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Orada hastaların kanlarıyla birebir taranıyorlar. Eşleşme sağlandığı zaman bağışçılarımıza geri dönüş yapıyoruz. Vermiş oldukları güncel adres bilgileri, telefon bilgileri sayesinde. Kemik iliğindeki kök hücre sayısını, kök hücrenin kana daha hızlı karışmasını sağlayan bir aşımız var. O aşıyı yaptıktan sonra kök hücre sayılarımız tutarsa o zaman normal bir kan bağışı gibi, bir aferez bağış gibi sadece kök hücresini alacağımız bir makineye bağlıyoruz, oradan aferez şeklinde bağışını kabul ediyoruz."

Aksoy, bu yöntemin hastanın ihtiyacına göre değiştiğini, doktorların kemik iliğinden alınmasını öngörmesi halinde de hastane koşullarında kalça kemiğinden laparoskopik yöntemle kök hücre alınabildiğini söyledi. Bunun da çok sıkıntılı bir yöntem olmadığına işaret eden Aksoy, "Kök hücrede, eğer kan bağışı şeklinde alıyorsak, kişi 4 saatlik kan bağışını yaptıktan sonra kendini iyi hissederek ayrılabilir. Sadece ilk bir haftalık dönemde belki nezle, grip gibi bulgular geçirebilir ama kişinin hayatını kurtarmak nezle gripten daha önemli, o yüzden çok sıkıntılı değildir, kişiyi tehlikeye sokacak herhangi bir durumda yoktur." ifadelerini kullandı.

Aksoy, kemik iliğinden alınması halinde ise bağışçının bir gün hastanede önlem amaçlı müşahede altında tutulabileceğini belirtti. Kampanyanın "Öykü bebek" ve başka hastalara çok büyük umut olacağını dile getiren Aksoy, "Ne kadar çok kök hücre bağışı olursa eşleşme oranımız, uyum sağlama oranımız o kadar yükselir." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Tosun'un bir vukuatı daha ortaya çıktı!

Tepki çeken görüntüyle ilgili en yetkili isim konuştu

CHP’nin İzmir adayı kim olacak?

83’lük katil konuştu: ''Erkeklerle mesajlaştı''