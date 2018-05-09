Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomi zirvesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları özetle şöyle: "Yasama yürütme ve yargıyla ilgili bu sistem de 24 Haziran’da oylanacak ve Türkiye’nin vizyonuna hizmet edecek hale gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın il ziyaretleri olacak. Kendisi 3-3,5 aydır sahada. Zaten zeminin bir anlamda hazır olduğunu ifade edebiliriz. 30 kadar büyük il, şehirde miting yapılması planlanıyor. Bunun dışında Adalet ve Kalkınma Partisi olarak da programlar yapılacak. Kapsamlı seçim çalışmaları da yapılacak. 24 Haziran günü milletimiz en doğrusunu mutlaka seçecektir.

EKONOMİ ZİRVESİ'NİN GÜNDEMİ

Biraz sonra külliyede bir ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacak. Hem ithalat ihracat dengesi, istihdam, sanayi yatırımlarıyla ilgili konular etraflı bir şekilde ele alınacak. 2017 yılında Türk ekonomisi güçlü bir performans sergiledi. Örneğin istihdam noktasında da şu anda ulaştığımız, bir yıllık süre zarfında 1 milyon 357 bine varmış durumda. Bu da çevremizdeki diğer ekonomilerle kıyasladığımızda çok ciddi bir başarı olarak not edilmelidir.

Bir diğer ekonomi başlığımız, turizm. Çok iyi bir ivme var, 2018’de de süreceğini tahmin ediyoruz. Turist sayısının 40 milyona ulaşması bekleniyor. Bir çok sektörün bundan istifade etmesi anlamına geliyor.

'SEÇİM EKONOMİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Tabii dövizle ilgili konu birkaç haftadır günümüzde. Bunun küresel dalgalanmalarla ilgili olduğunu da tekrar ifade etmek de fayda var. Dün Trump’ın anlaşmadan çekilmesi de piyasalara bu manada etki yaptı. Petrol fiyatı yükseldi, bir birini etkileyen bir çok dinamik var. Kısa ve net mesaj vermek gerekirse, hükümetimizin cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü mali disiplin politikaları devam edecek. Bir seçim ekonomisi söz konusu değil. Zaten büyük yatırımlar, büyük proje seçim kampanyasından bağımsız olarak tam kapasite ile devam etmektedir. Bugün yapılacak toplantıda da bu konular ele alınacak. 2018 türk ekonomisi açısından bir kayıp değildir. aslında seçimlerin erkene alınmasının faydası da oldu. Piyasalara olumlu katkısı da oldu.

'ABD'NİN TEK BAŞINA ÇEKİLMESİ ENDİŞE VERİCİ'

Dış politikadaki hareketliliğimiz aynen devam ediyor. Geçtiğimiz iki üç hafta içerisinde çok yoğun bir dış politika trafiğimiz oldu. Dün ABD, İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili bir durum var. Bizim pozisyonumuz bu anlaşmanın devam etmesinden yana. ABD’nin tek taraflı anlaşmadan çekilmesi endişe vericidir. Bölgede yeni çatışmalara istikrarsızlıklara yol açma riski taşımaktadır. Anlaşmanın tek taraflı olarak iptal edilmesi elbette ABD’nin güvenilirliğini sarsmaktadır. Çok taraflı anlaşma olduğu için, diğer ülkelerle birlikte bu anlaşmanın devam etmesinden yanayız. Şunun da altını çizeyim. Biz bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Bölgenin tamamen nükleer silahtan arındırılması bizim önceliğimizdir. Buna sahip olduğu bilinen ülkeler de dahildir. Bizim de temaslarımız devam edecek."

SORU-CEVAP

Kalın, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soru: Dün cumhurbaşkanımızın yaptığı bir açıklama üzerine. “Milletimiz tamam derse kenara çekiliriz” sözlerinin ardından sosyal medyada başlatılan kampanyanın algıya dönüştüğünü düşünüyor musunuz? Atanamayan öğretmenlerle ilgili bir hazırlık var mı? Atama müjdesi verilecek mi?

Cevap: Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Fakat sosyal medyayı kullanarak bir takım manipülasyona girişmek netice vermeyecek beyhude çabalardır. Biz bu tür şeyleri çok yaşadık. Bunun nihai kararını verecek olan milletimizdir. Bu sosyal medyaya ilgisiz kalalım demeye gelmez. Biz gerçeklerle uğraşalım. 24 Haziran’da milletimizin kararının ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Biz bu kararın devam olacağını düşünüyoruz. Bu konuda güvenimiz tam. Şu kadar tweet atılmış, şu kadar TT olmuş vesaire bunlar bağlayıcı şeyler değil. Öğretmenlerle ilgili 20 bin artı 5 bin öğretmenin atamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu önümüzdeki haftalarda aylarda tamamlanacak. Eylül ayı itibariyle 25 bin öğretmenimiz görevlerine başlayacak.

Soru: İran kararının ardından, Erdoğan ve Trump görüşecek mi?

Cevap: Hemen yakın planda bugün yarın planladığımız bir görüşme trafiği yok. Bu konu küresel siyaseti de ilgilendiren bir konu. Dün sayın cumhurbaşkanımız uluslararası mülakatta da bu konuyu açtı. Tabi bu karardan ABD vazgeçer, vazgeçmez bu onların kararı ama biz yeni getirilen yaptırımları yakından takip edeceğiz. Bu Avrupa ülkelerini, Türkiye’yi Türk firmalarını da etkiliyor. İran halkının da olumsuz etkilenmesini arzu etmeyiz. Bölgede zaten yeteri kadar gerilim var. Suriye ırak meselesi, etnik gerilimler…

Soru: Yunanistan’daki FETÖ davaları da devam ediyor. İltica bürosu, Yunanistan’a kaçan eski askerlerden birinin daha başvurusunu kabul etti.

Cevap: Bu 8 darbeci askerden, 8 teröristten ikincisinin iltica talebinin kabul edilmesi vahim bir durum. Bunu defalarca konuştuk. Kendilerinin gayretleri olduğunu biliyoruz. Herkes biliyor ki bu 8 asker Türkiye cumhuriyeti’nin iki tane helikopterini çalarak gittiler. Bunlar cumhurbaşkanımızı ve ailesini öldürmek maksadıyla Marmaris’e gitmişlerdi. Biz belgeleri ortaya koyduk. Siyasi ilişkileri zedeleyecek kararlar alınıyor. Söze gelince biz darbeye karşıyız diyorlar. Ama eyleme gelince maalesef ortada işte ikinci askerin iltica başvurusunun kabul edilmesi gibi vahim bir durum var. Biz burada somut adımlar bekliyoruz. Avrupa’ya Amerika’ya kaçanlarla ilgili de çağrımızı yineliyoruz. Onların yaklaşımı ne olursa olsun Türkiye FETÖ ile mücadeleye devam edecektir.

Soru: Erdoğan ve Bahçeli ortak miting yapacak mı?

Cevap: Böyle bir ihtimal var. MHP ile ortak miting de yapılabilir. Cumhur ittifakının bir mitingi olarak, dolayısıyla BBP de buna katılabilir. Birlik beraberlik duygusunu yansıtacak önemli bir miting olacaktır. Zaten sokağa çıktığınız zaman cumhur ittifakının gerçek manada sahiplenildiğini görüyorsunuz. Bunu ortak bir takım programlarla taçlandırmak da güzel olacaktır.

Soru: Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanından bir randevu talebi vardı. Bunun tarihi belli oldu mu? Avrupa’da diğer ülkelerde buluşma takvimi var mı?

Cevap: Sayın Muharrem İnce’nin talebi bize ulaştı. Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Uygun zamanda AK Parti genel merkezinde kabul edecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde olabilir. Bu nezaket çerçevesinde elbette sayın İnce’yi kabul edecektir. Seçim tarihinin ilan edildiği günden itibaren biz bu seçim kampanyasının yapıcı söylemlerle inşa edilmesinin hep altını çizdik. Manifesto toplantısında da cumhurbaşkanımız bunun mesajlarını verdik. Seviyesiz, düzeysiz saldırılar bizim kabul edebileceğimiz bir tarz değildir. görüş alış verişinde bulunacaktır, hayırlı olsun denecektir. Biz kendi yol haritamız çerçevesinde bu kampanyayı da en etkin şekilde sürdüreceğiz. Gün ve saat olarak özel kalemler bunu çalışıyorlar. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu görüşme gerçekleşebilir.

Soru: Ekonomiyle ilgili önemli bir toplantı yapılacak. Dövizdeki aşırı artışı da dikkate aldığımızda, bu artışı durdurmak için bir tedbir paketi buradan çıkabilir mi?

Cevap: Biz Özbekistan ya da Kore’deyken sayın başbakanımızın bir paket açıklaması oldu. Bunu bir paket diye isimlendirmek doğru olmaz. Daha bu sabah Maliye Bakanımız varlık getirecek kişilerle ilgili teşvikleri ifade etti. Bu tür toplantılar, devlet yönetiminin normal seyri içinde dönem dönem yapılır. Buradan bir olağanüstülük veya bir panik hali çıkartmak doğru olmaz. Piyasada dolanan spekülatif haberler yerine, resmi makamların yaptığı açıklamaları esas almaktan fayda var. Toplantının içeriğiyle ilgili toplantı başlamadan bir şey söylemem doğru olmaz.