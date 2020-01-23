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ANKARA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘aşı’ çağrısı

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Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘aşı’ çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, son dönem yaşanan aşı tartışmalarıyla ilgili “Sağlıklı bir hayat ve sağlıklı bir toplum için çocuklarınızı mutlaka aşılatın” çağrısı yaptı.

SON dönemde aşı konusundaki tartışmaların yoğunlaşması ve çocuklarına aşı yaptırmayanların sayısındaki artış nedeniyle Twitter’dan açıklama yapan Topaloğlu, şunları kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘aşı’ çağrısı

“En etkili ve ucuz koruyucu sağlık uygulaması olan aşılama sayesinde dünyada her yıl 2-3 milyon çocuğun ölümü engellenmektedir. Çocuklarını aşılatmayan bireylerin bu kararı, sadece kendilerinin değil, toplumun geri kalanının da sağlığını tehdit etmektedir. Kemoterapi ve kronik hastalıkları nedeniyle aşılanamayan çocuklarımızı da hastalıklara karşı korumasız bırakmaktadır. Sağlıklı bir hayat ve sağlıklı bir toplum için çocuklarınızı mutlaka aşılatın.”

SAYI 9 YILDA 183’TEN 30 BİNE ÇIKTI

Çocuklarına aşı yaptırmayanların sayısı son 9 yılda 183’ten 30 bine çıktı. Hürriyet, toplum sağlığı tehdit eden aşı karşıtlığını dün sayfalarına taşıdı.

 

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