Cumhurbaşkanlığı’ndan 7 kararname: Savunmada yeni dönem

YILLARDIR tartışılan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyumu konusunda gerekli olduğu savunulan Genelkurmay Başkanlığı’nın doğrudan Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ ile gerçekleşti. Bu ‘tarihi’ değişiklikle, Genelkurmay Başkanlığı da, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları gibi Milli Savunma Bakanı’na bağlandı.

CUMHURBAŞKANI NAMINA BAŞKOMUTAN

Kararnameye göre Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları gibi Milli Savunma Bakanı’na karşı sorumlu olacak. Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilecek. Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırladığı TSK ile ilgili öncelikler ve ana programlar Milli Savunma Bakanı’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Asteğmen ve albay rütbeleri arasındaki rütbe terfileri ile astsubaylığa ve subaylığa terfiler de Milli Savunma Bakanı’nca yapılacak.

Önceden olduğu gibi Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı namına TSK’nın komutanı olacak ve savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirecek. Genelkurmay Başkanı ayrıca savaşa hazırlanmada öncelik ve ana programları hazırlayıp Milli Savunma Bakanı’nın onayına sunacak.

m Cumhurbaşkanı’nın gerekli gördüğünde Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları ve bağlılarından doğrudan bilgi alması, bunlara doğrudan emir vermesi ve verilen emrin herhangi bir makamdan onay almaksızın derhal yerine getirilmesi de kararnamede yer aldı.

NATO’DA PROTOKOL SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Daha önce Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olmadığından protokol krizi yaşanmaması için NATO’nun milli savunma bakanları ile devlet ve hükümet başkanları toplantılarına gitmiyordu. Bu toplantılarda Türkiye’yi askeri kanatta protokolde arka sırada olan NATO’daki Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı temsil ediyordu. Genelkurmay Başkanı tek başına sadece askeri komite toplantılarına katılıyordu. Bundan sonra Genelkurmay Başkanı NATO’nun milli savunma bakanları ile devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılarak, protokole göre bakanın arkasında oturacak. Bu toplantılara şimdiye kadar sadece Türkiye ve ordusu olmayan İzlanda’dan genelkurmay başkanları katılmıyordu.

6 numaralı kararnameyle yapılan düzenlemeye göre Milli Güvenlik Kurulu, (MGK) Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla iki ayda bir toplanmaya devam edecek. MGK’ya Cumhurbaşkanı’nın katılmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Eski sistemdeki başbakan ve başbakan yardımcıları MGK üyeliğinden çıkarıldı. Kararnamede MGK’nın teşkilat yapısı ayrıntılı şekilde anlatılırken, YAŞ’ta olduğu gibi kurul üyelerinin kimlerden oluştuğuna dair bilgi yer almadı. Edinilen bilgiye göre MGK, Cumhurbaşkanı başkanlığında Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlarıyla, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının katılımıyla toplanacak.